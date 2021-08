'Nada personal'... Cuando Demián Bichir protagonizaba telenovelas antes de brillar en Hollywood

Actualmente es un reconocido actor a nivel internacional, con una nominación al Oscar en su biografía, pero Demián Bichir brillaba en las telenovelas en los años 90, con títulos como 'Nada personal'.

En 1996, llegó a las pantallas de TV Azteca esta producción de Argos Comunicación , historia original de Carlos Payán, Epigmenio Ibarra y Hernán Vera. Era protagonizada por Ana Colchero, José Ángel Llamas y Demián Bichir, con Rogelio Guerra, Víctor Hugo Martín y Anna Ciocchetti.

Por la temática novedosa y las actuaciones, 'Nada personal' se convirtió en una de las telenovelas más recordadas de la historia de TV Azteca, y terminó por consagrar a Demián Bichir.

Demián Bichir interpretaba al comandante 'Alfonso Carbajal', y de inmediato cautivó a los televidentes de los años 90, como protagonista. Incluso repitió personaje, en la secuela de 'Nada personal', titulada 'Demasiado Corazón', que se transmitió entre 1997 y 1998.

Pero Demián Bichir pues él ya tenía una trayectoria amplia en cine, televisión, teatro y hasta doblaje.

De hecho, la voz de Demián fue la que cautivó a varias generaciones, pues interpretó al príncipe Eric y al chef Louisen 'La Sirenita', a 'Tulio' en 'El camino hacia El Dorado' y como 'Aladdín', en 'Aladdín' y 'El retorno de Jafar'.

Pero éxitos como 'Nada personal' en la televisión, y en el cine 'Sexo, pudor y lágrimas' o 'Todo el poder', convirtieron a Demián Bichir en uno de los actores más cotizadosen México, pero también a nivel internacional.

Después de varias películas donde interpretó hasta a 'Fidel Castro', le llegó 'A better Life', película que le valió una nominación a los premios Oscar como Mejor Actor.

Pero el no llevarse la estatuilla dorada no detuvo a Demián Bichir, quien sigue sorprendiendo en Hollywood con películas taquilleras como 'La Monja', 'Godzilla vs. Kong'.

