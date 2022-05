"Nada más están ch*ngando": Pepillo Origel explota y defiende a Verástegui

Pepillo Origel asegura que se quiere retirar del medio artístico.

Desde hace un tiempo, Juan José 'Pepillo' Origel ha comentado en diversos espacios que ya ni conoce a las nuevas celebridades y que el disgusta en lo que se han convertido los espectáculos. En su canal de YouTube explotó al hablar al respecto y dejó muy clara su postura.

Origel difundió un video donde primero defendió a Eduardo Verástegui y luego se desahogó.

"No me ha gustado cómo han tratado a Eduardo Verástegui, no me gusta nada. Es un gran amigo mío, de muchos años, es un buen muchacho y lo están tachando de estafador, de pedir donativos, que es un lobo con piel de oveja".

"¡Cómo se atreven a hablar de alguien que ha hecho tanto bien!", dijo, y compartió que aconsejó a Verástegui: "Yo hablé con Eduardo le dije 'No des explicaciones, tú sigue con lo tuyo y ya. Qué te va a importar, ya déjalos que hablen".

Y confesó: "Pero bueno, qué flojera me da hablar de todo y de esas gentes que nada más lo único que hacen es destrozar", dijo Origel en referencia a quienes han difundido esa información.

"Por eso digo que me quiero retirar, ya no es los espectáculos como cuando yo estaba, ya no, ahora es pura gente que nada más está chingando, porque eso es lo que es, chingar al prójimo".

Origel comentó: "Yo traté a las mejores estrellas y las traté como se merecían, desde una María Félix, una Silvia Pinal. Uno los trataba con un respeto pero ahora ya no, ahora es chíngale a este".

Y sobre lo que se dice de él, aseguró: "A mí me vale madre, yo por mí, tírenme lo que quieran, que si anduve con este, con el otro, invéntenme lo que les de su regalada gana. Ya no me importa a estas alturas del partido. Se siente horrible todas estas historias que inventan".