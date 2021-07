"Naciste en mi corazón de madre": Karla Panini presume su amor por hija de Karla Luna

El pasado de Karla Panini la persigue en redes sociales, pues lo detractores no la dejan descansar a cada paso que da, aunque se trate de un amoroso mensaje para la hija de su marido.

Así ocurrió ahora que felicitó a Sara, la hija que tuvo Américo Garza con la fallecida Karla Luna, y que los últimos años Panini ha criado como si fuera suya.

El mensaje que publicó en Instagram fue criticado porque lo hizo junto a fotografías plagadas de una marca de agua con su cuenta oficial, por lo que acusaron a Karla Panini de promocionarse a costa de la menor.

En su texto resalta lo mucho que quiere a Sara, quien vive con ella y su papá, mientras la familia de Karla Luna lucha en los juzgados para poder verla.

"Hoy, toca el turno de felicitar a una de mis reinas; la mayor: Sara preciosa. Tu nombre significa princesa de Dios, y eso eres sin duda. Mi niña sabia, madura, prudente, inteligente, amorosa, sociable! Siempre al pendiente de todo! Atenta al corazón de todos y cuidando el alma de cada uno de los que amas, mi compañera en todo! Mi confidente.

"Te amo Sara; naciste en mi corazón de madre y eso es lo más maravilloso que Dios me pudo regalar. Eres uno de mis más grandes regalos y a la vez uno de mis más grandes retos. Eres una de las 4 razones que hacen que diga NO cuando siento rendirme", escribió Panini.

"Gracias por tus besos cada noche, que me hacen dormir en paz; y gracias también por tus abrazos y tu sonrisa cada mañana. Estaré para ti siempre mi amor! En cada etapa y en cada paso que des en esta vida. Sé que Dios cumplirá su propósito en ti, como lo ha hecho hasta hoy.

T"engo la certeza de que serás una mujer llena de fe, del amor y del favor de Dios. Ya a tu corta edad le sirves, con dedicación y mucha entrega, pues amas hacerlo cada Domingo; y yo me lleno de gozo de saber que pones a Nuestro padre Dios en primer lugar en tu vida. 12 AÑOS y contando !!! Te amamos mi niña hermosa Atte. Papá y Yo. Americo Garza sin Instagram @kpaninimx".

Mientras sus detractores la criticaron por "promocionarse" a costa de la hija de Karla Luna, también a la ex Lavandera le llegan mensajes de apoyo: "Ay qué hueva que sigan atacándote creo que no tienen nada mejor que hacer , todos no equivocamos no existe la persona perfecta , ánimo bebe haces un excelente trabajo como figura materna para esas niñas cuídalas y quiérelas mucho".

