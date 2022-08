Nacho Casano contra Laura Bozzo: la humilla en vivo y ella exige respeto

Tras ser finalista en 'La casa de los famosos', Nacho Casano hizo frente a las controversias que lo rodearon cuando estuvo encerrado en el reality show que ganó Ivonne Montero, pero sus palabras siguen provocando escándalo.

Ocurrió en su visita al programa 'De primera mano', donde fue cuestionado directamente sobre un rumor que Salvador Zerboni y Laura Bozzo hicieron público ante las cámaras. Y es que aseguraron que Nacho consiguió su protagónico en una telenovela de Televisa tras acostarse con un productor.

Él no quiso "dignificar la pregunta con una respuesta", pero contraatacó al ventilar que Salvador Zerboni tuvo problemas con el productor involucrado en el rumor. Incluso, Casano lo retó a golpes sobre un ring.

Pero como Laura Bozzo también habló de dicho rumor, a Nacho Casano se le cuestionó sobre la peruana, y se fue en su contra:

"Tenemos que entender quién fue Laura ahí dentro. Una persona que le decían di una cosa y a los cinco minutos di otra. Una persona cero autosuficiente ni siquiera para sus necesidades íntimas y básicas, sobrevivió en esa casa única y exclusivamente por la dádiva y la caridad de las personas que la ayudó, la alimentó y la ayudó a cosas que tienen que ver con la decencia mínima humana que no lo voy a comentar...".

Addis Tuñón fue directa y cuestionó a Nacho sobre a qué se refería: "Di las cosas como son, aquí estás para hablar, ¿no?".

El actor solo dijo: "Estoy para hablar y me encantaría que la gente termine de entender que sí necesitó ayuda de todos los que estaban ahí, y con todos, a Zerboni que tuvo una paciencia infinita... No, pero me parece importante que la señora entienda la edad que tiene, que lo asimile, no es nada malo, vamos teniendo limitaciones".

"La señora Bozzo que no tuvo ningún reparo de agradecimiento o gratitud para absolutamente nadie, cuenten ustedes a una persona a la que no haya insultado o denigrado...", dijo Nacho. Eso sí, aseguró que "le fascinaría" reencontrarse con Laura o Zerboni en un programa... "Tenemos mucho de qué hablar", dijo.

Pero Laura no fue indiferente y se defendió en redes sociales, al escribir un comentario:

"Una lástima ver la falta de respeto y la discriminación por mi edad por parte de Nacho Casano... A mí nadie me ayudó a hacer nada, me enseñaron a lavar, limpié los baños, lavé diario los platos como se ve en las imágenes. Es verdad que no sabía hacer nada, pero eso no tiene que ver con la edad".

"Yo lo denuncié varias veces en la casa porque en mi contrato se prohibía la discriminación y él siempre lo hizo, BASTA, las mujeres mayores no vamos a soportar este comportamiento tan repulsivo".