Myriam Montemayor sueña con 2 hijos más, pese a dificultades que tuvo para ser madre

La vida la ha colmado de satisfacciones y alegrías, pero también de tristezas. Sin embargo, Myriam Montemayor ha transformado las adversidades en aprendizajes, así fue como logró superar y fortalecerse ante la desilusión de tres abortos.

La cantante nunca perdió la fe, aferrada a su anhelo de volver a ser madre, tuvo dos hijos luego de esas lamentables pérdidas. Con veinte años ininterrumpidos de carrera artística y a punto de cumplir 42 años, la también actriz nos dijo que uno de sus mayores deseos siempre fue tener una familia grande.

“Yo tengo dos hijos: Frank, de 11 años, y Sofía, de tres, y como esta carrera es muy demandante también los hijos lo son, a veces me gustaría ampliar mi familia, creo que he sacrificado cosas por mi carrera, como tener más tiempo para mí o una familia más grande; a mí me encantan los niños, la verdad es que los amo, me encantan, sobre todo, cuando están bebecitos…”, confesó la exacadémica, quien no se da por vencida y nos reveló que no pierde la esperanza de volver a ser mamá.

“Me gustaría por lo menos tener cuatro hijos, ya tengo un poco en contra el reloj biológico, y mi carrera también me demanda mucho (tiempo), pero si Dios nos bendice, a mí y a mi esposo, con uno o dos hijos más, ¡seríamos felices!”, confesó.

“DESPUÉS DE TODO LO QUE PASÉ, PUDE CUMPLIR MI SUEÑO DE SER MAMÁ”

La regia dijo a TVyNovelas que, afortunadamente, la vida le ha dado la bendición de levantarse con temple después de las caídas, como lo fue el haber perdido tres bebés, una prueba sin duda muy fuerte, pero todo ese dolor lo ha convertido en fortaleza y ha optado por inspirar a otras mujeres que, como ella, han pasado situaciones difíciles

. “Ahora puedo compartirlo porque es algo que ya pasó, siempre trato de ver el otro lado de las adversidades y ahora puedo hablar con más mujeres sobre que tuve tres pérdidas después de dar a luz a mi hijo Frank; creo que me he hecho una mujer más madura, siempre he sido de fe, pero a raíz de lo que viví me he hecho todavía más apegada a mi fe, y ahora puedo compartir ese testimonio de fe con otras mujeres, mi intención es decirles que sí se puede, que tengan esperanza. Gracias a Dios, después de todo lo que pasé, que fue muy difícil, pude cumplir mi sueño de ser mamá, tuve a mi hijo Frank y a mi hija Sofía; no quería quedarme con las ganas de saber qué era ser mamá de un niño y de una niña y Dios me dio esa fortuna, por eso ahora busco motivar con mi testimonio a otras mujeres”.

Para Myriam Montemayor, estar rodeada de personas que la hicieran sentir amada, fue la clave para poder superar los momentos de tristeza y no caer en depresión.

“Pude salir adelante gracias al amor de mi esposo, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos… de la familia que te cobija en esos momentos tan difíciles, pero sobre todo gracias al amor que tengo hacia Dios, la cercanía que tengo con él, creo que eso es lo que me ha fortalecido en todas las experiencias duras de mi vida. Cuando tengo una situación complicada, me afianzo a mi fe y me cobijo en las personas que más amo, en Dios y en la Virgen, esa ha sido clave para salir adelante”.

