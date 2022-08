"Muy soberbio": El día que Mayte Lascurain de Pandora puso en su lugar a Raúl Velasco

Hablar de la televisión y música mexicana sin mencionar 'Siempre en domingo', simplemente no se podría, ya que Raúl Velasco y su programa eran el termómetro de lo que era un éxito o no. Aquel poder quizá llevaron al presentador a una soberbia de la que ni se daba cuenta, pero Mayte Lascurain pudo hacérselo saber en vida.

El legendario presentador que murió el 26 de noviembre de 2006 fue mencionado en una reciente entrevista con Yordi Rosado, donde las integrantes de Pandora recordaron lo duro que era con sus comentarios.

Isabel Lascurain comenzó: "Raúl Velasco me exigió mucho, y mira que lo acabé queriendo, pero fue bien duro conmigo. Velasco era tan importante que a veces no tenía el filtro de decirte las cosas de alguna forma. Un día en un avión me vio y me dijo 'si no bajas de peso no vuelves a salir de la tele'. Fue muy exigente conmigo, pero al final del tiempo, honor a quien honor merece... Pero sí fue muy duro y Mayte le escribió una carta al final y se lo agradeció"…

Fue entonces que Mayte Lascurain recordó la carta que le envió por fax a Raúl Velasco:

"Él ya tenía cáncer, lo digo con todo respeto, y un día, no soy una gente que me pueda quedar callada, y le escribí: 'Señor Velasco, antes que todo agradecerle todo el apoyo porque somos quienes somos gracias a su programa de televisión, pero usted ha sido un hombre muy fuerte, a mi hermana la ha tratado con mucha dificultad, ha sido muy soberbio con los artistas, ha sido poco tolerante. Yo puedo entender que puede guiarnos'... Hay un artista que no quiero decir su nombre, chaparrito y morenito al que le dijo 'estás muy feo y aquí no entras'. Todo esto se lo dije 'yo le agradezco pero usted fue una gente muy difícil, muy soberbio, muy poco empático. No nos quedaba de otra más que hacerle caso'.

Para sorpresa de otdos, Raúl Velasco respondió: "Y me dice: 'Mayte, cómo agradecerte todo esto que me estás diciendo porque si nunca había entendido el porqué me está pasando lo que me está ocurriendo (cáncer), hoy me estás dando una razón'. Fuerte, y ahí, nos volvimos muy cercanos. Cuando me separé, él me hablaba a mi casa; muere mi padre a los 10 días, y me vuelve hablar", relató Mayte.

Aprendió la lección.

Tras el final de 'Siempre en domingo' el 19 de abril de 1998, Raúl Velasco atravesó por problemas de salud y también quiso volver a la televisión, pero no había puertas abiertas. Si Mayte le resaltó la soberbia, el presentador comentó que aprendió a ser humilde…

"Siempre pensé que me iba a recuperar y siempre pensé que iba a tener oportunidad de trabajar, de seguir haciendo algo en favor del público, pero ahí es donde me falló, porque no dependía de mí", confesó en entrevista con Mónica Garza para el programa 'Historias engarzadas'.

"Tiene uno que bajarse de su pedestal, ser humilde y pedir empleo. Es horrible, que después de haber sido quien eres, que llegues y digas 'oiga, necesito chamba', y más gacho que todavía te digan 'déjeme ver', la clásica salida. Es muy humillante, si lo veo desde ese punto de vista... Si lo veo como 'pues el que no habla Dios no lo oye', pues el no ya lo llevabas ganado por adelantado", admitió el presentador.

