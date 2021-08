Murió mamá de Marcos Valdés y revela que su tía Felicia Garza ignoró la desgracia familiar

Marcos Valdés vive momentos en extremo difíciles. El 11 de agosto enfrentó la muerte de su madre, la cantante Rosa María Bojalil, de 78 años, luego de sortear varios problemas de salud. Esto ocurrió a días de cumplirse el primer aniversario luctuoso de su padre, Manuel “El Loco” Valdés, quien falleció el 28 de agosto de 2020. Por si esto no fuera poco, su tía Felicia Garza, hermana de su madre, no se apareció en el hospital, el velorio ni los rosarios.

¿Cómo vives el duelo por el fallecimiento de tu madre? Ha sido muy triste por todo lo que vivimos durante el proceso. Lo que más me duele es recordar su carita cuando se despidió. No puedo quitar esa imagen de mi cabeza.

¿Por qué? ¿Cómo fueron sus últimos momentos de vida? Difíciles. Fue muy duro ver que se recuperaba poco a poco, se sentía mejor y estaba comiendo, pero la noche del 10 de agosto, que le dije que había llegado para quedarme con ella y que seguramente estaba cansada porque fueron a visitarla sus nietos, primos y hermanos, menos su hermana Felicia, empecé a notarla un poco inquieta; movía su mano como tratando de decirme algo.

¿Qué sucedió después? Cerca de las 12 le pregunté si le dolía algo; me apretó la mano muy fuerte. Cuando entró la enfermera, le pedí que le aplicara algo para el dolor. Recuerdo que mi mamá me volvió a tomar de la mano, me dio un beso y empezó a llorar. Yo la abracé y le dije: “Mamita linda, descansa”. Yo tenía la esperanza de que se recuperaría, aunque ya no sería lo mismo porque había estado enferma desde hace tiempo; aun así, decidí cuidarla hasta el último día de su vida.

¿De qué manera transcurrió el día siguiente? En la mañana llegó una de mis hermanas a reemplazarme. Le dije que estaba feliz porque mi mamá había dormido rico toda la noche. Me fui a descansar y le dije: “Cualquier cosa, me llamas”. Ya estando en mi casa, me marcaron en dos ocasiones para decirme que no despertaba; la tercera llamada fue para decirme que ya no estaba aquí. Cuando llegué al hospital quedé impactado con la gran diferencia de verla dormidita y ver que se había ido. ¡Es el dolor más grande que he sentido en mi vida!

Estos días han sido muy duros para ti... Sí, he estado rezando mucho. Le puse un altar y he comido todos los días con ella. Es un dolor insuperable, el más grande que he sentido en la vida, y dudo que exista uno más fuerte.

¿Qué padecimiento tenía exactamente tu mami? Una reducción de masa encefálica frontal izquierda que le impedía mover el lado derecho de su cuerpo y le quitó el habla. Eso fue lo que le afectó, porque apenas podía decir “sí” y “no”; también se cayó una vez en el baño y se fisuró la cadera, pero se recuperó gracias a los cuidados que le dimos mis hermanos y yo. Eso sucedió antes de que le diera una fuerte infección en las vías urinarias que se le fue al riñón, y le dio una temperatura de 40 grados.

¿Cuántos días estuvo hospitalizada? Cuatro, y siempre estuve a su lado; no dormí nada y no me importó. Lo más duro fue andar de ambulancia en ambulancia y de hospital en hospital.

Aunado a esta situación, también está por cumplirse el primer año luctuoso de tu padre... ¡Sí, caray! Es muy triste. Yo pedía a nuestro señor que no se llevara a mi mamá en agosto, pero bueno... Lo que me consuela es que ya está descansando. Siento mucho dolor porque fue justo en el mismo mes. Todavía no me acabo de despedir de mi papá cuando ya me tocó decirle adiós a mi mamá. Le pido a Dios que estén muy bien en el cielo ambos, acompañados de sus seres queridos.

Al principio comentabas que tu tía Felicia no estuvo presente en este proceso, ¿qué sucedió? Cuando tienes una hermana y se está muriendo, no puedes poner ningún pretexto. A ella (Felicia) se le avisó y tuvo cinco días para venir a despedirse, pero no lo hizo; dice que su trombosis no se lo permitió, pero cuando quieres a alguien, mueves mar, cielo y tierra para estar a su lado, más porque se criaron juntas y nacieron de los mismos padres. Eso sí, con la gente de un programa de espectáculos habló perfectamente. Yo no podría dejar morir solo a ninguno de mis hermanos.

¿Tu mamá tiene más hermanos? Sí, a su hermana Laura Lidia, que está enferma y aun así viajó desde Florida para verla. Regreso a lo mismo: cuando tienes corazón, vas y atiendes a la gente que amas, y creo que a Felicia Garza le faltó tocarse el corazón.

¿Se ha comunicado contigo en estos días? Para nada, y tampoco me interesa... Felicia no se ha presentado a las misas; tampoco lo hizo al hospital ni al velorio ni a ningún lado. Finalmente, ahí es donde se ve la familia. A veces cuentas más con los amigos.



