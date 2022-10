Murió en la cárcel Jesús 'N', presunto asesino de Yrma Lydya

El caso de Yrma Lydya, el misterio de su vida y las trágicas circunstancias de su muerte, sigue acumulando detalles que superan la ficción, pues ahora, su presunto asesino y expareja, Jesús 'N', murió dentro de la cárcel.

El hombre estaba detenido y en proceso de ser investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de la cantante, pero ya perdió la vida.

Joaquín López-Dóriga lo confirmó así: "Acaba de morir en el Reclusorio Jesús Hernández Alcocer, autor del asesinato de su esposa el 21 años en el Suntory, el pasado 23 de junio".

El periodista Carlos Jiménez informó que Jesús murió por "causas naturales".

Antes de morir, habló desde la cárcel

Jesús “N”, presunto asesino de la cantante Yrma Lydya, concedió una entrevista a Mario A. Salgado Becil, director de Lo de hoy Morelos, al interior del reclusorio.

Hernández “N” exponía su versión de los hechos, y te presentamos un fragmento:

¿Cómo es la vida en la cárcel? La mejor forma de llevar esta situación es olvidarse del mundo exterior e imaginar que no existe… Son días confusos y oscuros.

¿Piensas en Yrma Lydya? No sé con quién me case, no sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. No sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era. Yo me casé con una muchacha que, acompañada de su madre y de su abuela, quienes me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa, que Carlos Quiñones había sido su protector, que la quería como una hija; a veces creemos lo que queremos ver.

Tenías casi 25 años de matrimonio, ¿dejaste a tu esposa por ella? No; era inmensamente feliz en mi matrimonio, mi exesposa es una mujer excepcional.

Entonces ¿por qué te divorciaste? Me lo he preguntado miles de veces. Mi exesposa se molestó conmigo en una bohemia que tuve en casa, donde cantó Yrma Lydya, tal vez presintió algo. Se molestó y me pidió el divorcio…

¿Te arrepientes de haberte casado con Yrma Lydia? Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares… Es un fantasma.

¿Es cierto que la golpeaste? Ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna.

¿Por qué creíste que una mujer de 22 años te amaría? Ego, estupidez.

¿La amaste? Sí, la amé.

Giro inesperado en el caso Yrma Lydia

