Murió el rey Pelé tras complicaciones de salud

Desde hace varios días, las noticias sobre el deterioro de la salud de Pelé acaparaban la atención y encendían las alertas. Finalmente se confirmó este jueves 29 de diciembre de 2022 que murió el astro del futbol, cuyo nombre era Edson Arantes do Nascimento.

A sus 82 años, el astro padecía cáncer de colon y estaba internado desde hace un mes en un hospital de Sao Paulo. Según sus médicos, la enfermedad avanzó y Pelé presentaba "disfunciones renal y cardíaca".

De pequeño, Pelé se mudó al interior de Sao Paulo, y en la adolescencia ingresó al Santos, club de la ciudad portuaria homónima donde inició la carrera que lo convertiría en el único futbolista del mundo tres veces campeón con su selección (1958, 1962 y 1970).

Hace unos días se viralizaron imágenes sensibles del futbolista despidiéndose de sus familiares.

¿Por qué le decían Pelé?

Para empezar, hay que decir que al futbolista no le gustaba ese mote. En una entrevista con el diario alemán Bild am Sonntag, dijo: "Mi nombre es Edson. Realmente no me gusta que me llamen Pelé. No quería ese sobrenombre, pues suena como lenguaje de bebito en portugués, mientras que Edson suena como Thomas Edison el inventor".

Fue el tío del astro quien lo bautizó así. Cuando era un niño destacado con la pelota, le encontraron un parecido con Belé, guardameta histórico de Brasil, quien atajó en el épico ‘maracanazo’, aquel partido en el que Uruguay derrotó a Brasil en la Copa del Mundo de 1950.

La familia de Edson encontró en Pelé la mejor forma de llamarlo mientras despuntaba en los partidos de futbol de barrio cuando era un jovencito, quien quizá nunca soñó en que sería reconocido como el mejor jugador brasileño de todos los tiempos.

Descanse en paz.

