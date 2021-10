Murió el comentarista deportivo Javier Sahagún

La tarde desde 27 de octubre de 2021, se dio a conocer en redes sociales la muerte del reconocido comentarista deportivo Javier Sahagún.

Colegas como Antonio de Valdés y Javier Alarcón dieron a conocer la triste noticia. TUDN emitió un mensaje al respecto:



"Nos tocaste el corazón con tu calidad periodística, pero nos dejas una huella en el alma con tu calidad humana. Siempre vivirás nuestros corazones. ¡Hasta pronto, amigo!

Antonio de Valdés lo despidió así, al igual que Javier Alarcón.

En marzo de 2020, Javier celebró que era un sobreviviente del cáncer. En su cuenta de Twitter expuso:

"Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron".

Así le dieron el último adiós en redes sociales:

Descanse en paz.

