Murió el actor Diego Bertie tras caer del piso 14 de un edificio

Hace unas semanas decía ser una persona "libre, feliz y sin ningún rollo” al confirmar que su orientación sexual era homosexual... Pero este viernes 5 de agosto, Diego Bertie es noticia porque murió tras caer del piso 14 de un edificio en el distrito de Miraflores, en Perú.

El actor y cantante fue encontrado en su cochera, con múltiples fracturas en piernas y espalda. Al ser trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, se confirmó su muerte a los 54 años.

Su representante, Carlos Sánchez, dijo en entrevista con ATV que estaba "en shock total, porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé que más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono".

El hospital emitió un comunicado para confirmar la noticia:

"Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 04:10 de la mañana ingresó el señor Diego Bertie Brignardello, quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento... El hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor", dice el comunicado.

La farándula peruana está de luto y en redes sociales ya abundan mensajes de condolencias ante la tragedia.

Hace unas semanas confirmó que era homosexual.

"Nunca tuve la necesidad de hablarlo, porque lo tenía muy claro yo. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos, toda mi familia, todos mis amigos, nunca he tenido un rollo. Pero nadie me puede decir 'oye, sal del clóset'. Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito".

Descanse en paz.