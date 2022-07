Murió Fernando del Solar tras larga lucha contra el cáncer

Apenas hace unos días se comentaba que Fernando del Solar había superado favorablemente la lucha contra el cáncer. Este 30 de junio se confirma la muerte del carismático presentador de 49 años.

Periodistas como Maxine Woodside y Gil Barrera informaron la triste noticia.

'Venga la alegría', el programa donde él trabajó durante años, lo despidió en redes sociales.

"¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar"

¡En VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!"

Hace apenas unos días, Fernando despidió a su padre. Le dedicó un emotivo mensaje:

Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo...

Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos.

Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores.

¡A volar hasta tierras altas papá!

Siempre vivirás en mí, TE AMO

Logró consolidarse como un querido presentador en México.

Después de conquistar la televisión mexicana, y en uno de sus mejores momentos profesionales, en 2012, Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo.

En 2015 se separó de Ingrid Coronado, tras tener dos hijos, Luciano y Pablo, en medio de un escándalo que dañó la imagen pública de la presentadora, pues él seguía luchando contra el cáncer.

En entrevista con 'Venga la alegría, Fernando comentó: "No era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo... no servía ni para dar lástima... tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca”.

“Es horrible la situación para ambas partes. Y creo que cada quien hizo lo que pudo con las herramientas que tenía a la mano... Para mí era importante cerrar un círculo”.

Tras superar la enfermedad, volvió a los medios, incluido el programa 'Hoy', y luego 'Venga la alegría', pero al poco tiempo confesó la preocupación por su salud.

En diciembre de 2019 volvió a ser hospitalizado por un cuadro de neumonía. Pasó la Navidad intubado y en coma inducido. Para 2020 se mejoró, y dijo que había platicado con Dios, a quien le pidió una oportunidad para ver crecer a sus hijos.

Tras casi un año de haberse comprometido, se casó el 22 de marzo con Anna Ferro.

Descanse en paz.