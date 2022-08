Murió Amparín Serrano, creadora de Distroller; famosos así la despiden

Amparín Serrano, una de las empresarias más exitosas de México, falleció a los 57 años de edad. Es famosa por crear Distroller, pues su creatividad solo se podía expresar con tanto colorido como su famosa marca.

También fue integrante original de Flans antes de que saltara a la fama con Ilse, Ivonne y Mimi. Pero Amparín triunfó con su marca Distroller, famosa por sus dibujos de la Virgen de Guadalupe y los Kasimeritos.

La nombró Distroller porque su primer producto era un chamoy, que destruía la flora intestinal, según contó en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Con David West tuvo a Minnie y Camila, quien la despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales:

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es cida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas. Te amo infinito y les pido a todos recen por ella, ya saben quién es y es la persona más chin...ona que el planeta puede tener. Mi mamá querida, te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita. Recemos por ese milagro, por favor todos únanse a una oración”.