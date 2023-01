Mujer acusada de ser la supuesta amante de Jorge Salinas evita hablar de los besos

Después de que circularon imágenes de Jorge Salinas besando supuestamente en la boca a una mujer que no era su esposa Elizabeth Álvarez, la acusada de ser la amante dio la cara, y sin nada qué esconder, se desmarcó del chisme.

En el programa ¡Siéntese quien pueda!, el periodista Alex Fernández conversó con la doctora Anna Paula Castillo, quien aparece junto al actor afuera de Televisa. "Soy médico y quiero agradecer el voto de confianza de todos mis pacientes, y uno de ellos ha sido Jorge, quien ha tenido un progreso muy grande en su metabolismo, en su control de glucosa", inició.

Señaló que su relación con Jorge es "completamente profesional; él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los ha entregado fuera de las instalaciones, no ha habido más".

Sin embargo, cuando el periodista Alex Rodríguez le mencionó lo que parecen un par de besos en la boca, la doctora no quiso hablar. "Se estaban dando dos besos para despedirse?", le dijo el reportero, pero Anna Paula respondió: "No quisiera hablar más sobre eso. Toda la relación ha sido profesional".

Esa respuesta no dejó muy satisfecha a la gente. En la cuenta de Instagram del programa que difundió la entrevista, el público es directo: "Se me hace que no !! Cuando le dice que si le da dos besos !! Dice que no quisiera hablar más de eso !! Se hubiera preparado antes de salir públicamente caray !! Namás lo confirmó".

"No le creo nada", "Ni ella se la cree. Se ve súper nerviosa y los ojos como los mueve", dicen otras personas.

Pero Anna Paula sostiene: "Es una relación médico-paciente nada más. Si todo mundo lo sabe, es porque justamente yo subí la foto, ahí traigo mi uniforme, ahí dice Dra. Anna Paula".

