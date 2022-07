Muere la mamá de los actores Harry y Aura Cristina Geithner

Harry Geithner la llamaba "mi mejor amiga y amada madre". Hoy, Cristina Cuesta murió, sin que hasta el momento se haya dado a conocer la causa del fallecimiento.

"Con sumo pesar, extendemos nuestras máximas condolencias, tras la partida de la señora Cristina Cuesta Pérez, madre de Harry Geithner, el día de ayer", se publica en la cuenta oficial del actor.

Hace dos años apenas, Harry había escrito un mensaje emotivo para su madre en el día de su cumpleaños. "Mamá, no sabes cuánto te amo y te amaré . Me imagino que debes de poder imaginártelo porque no hay persona en este mundo que sea capaz de amar de una forma tan inmensa como tú, con tu estilo y tu forma".

Cristina Cuesta también es la mamá de la actriz Aura Cristina. Ambos comenzaron su carrera en su natal Colombia pero luego saltaron a México, donde han actuado en varias telenovelas. A Harry se le recuerda, por ejemplo, por sus personajes en "Hasta que el dinero nos separe" y "Un refugio para el amor", mientras que Aura Cristina fue muy popular con "La potra zaina".

El comunicado en la cuenta oficial de Harry sobre el fallecimiento de doña Cristina expone: "Rogamos que su alma descanse en paz. Enviamos nuestro acompañamiento, cariño y solidaridad a toda la familia Geithner y Cuesta".

Aunque el actor no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la muerte de su madre, queda el testimonio de la devoción que le tenía en varios mensajes y videos en los que aparecieron juntos.

"Eres una gran mujer, llena de títulos de los que no te vanaglorias, eres tan fuerte que puedes con todo, y eso admiro de ti.Mamá, fuiste mi niñera, mi enfermera, mi confesora, mi maestra de la vida, eres mi eterna acompañante… Siempre has sabido cómo sellar mis desvelos y mis preocupaciones, soportarme cuando estoy en el don de la queja y siempre tener una respuesta atinada y sabia para tranquilizarme. Una mamá es alguien que a pesar de todos los fallos te sigue queriendo y cuidando como si fueras la mejor persona del mundo. Te amo".