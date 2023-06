Muere Talina Fernández a los 78 años

La conductora Talina Fernández murió la tarde de este miércoles 28 de junio luego de un mes de complicaciones de salud a causa de la leucemia terminal que sufría, según información de su hijo Patricio Fernández.

Desde muy temprano se hablaba que vivía sus últimos momentos.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien confirmó que, tras hablar con Coco Levy, supo que Talina fue hospitalizada de emergencia porque padecía leucemia. "Está inconsciente, está hospitalizada de urgencia y Coco la reporta como sus últimos minutos", dijo en su programa De primera mano.

Talina Fernández nos había dicho que, con la muerte, se iba a encontrar con Mariana Levy

Para ella, la posibilidad de morir no era algo que le aterrara; por el contrario, lo veía como algo completamente natural. “Yo pienso en la muerte todos los días, quizás porque se va acercando el momento, porque tengo 78 años, porque espero lo que sigue. La vida no se acaba aquí, papacito; sí es verdad que voy a tener que dejar grandes amores, pero cuando me vaya me voy a encontrar con otros igual de importantes; a esa transición no le tengo miedo, de ninguna manera", nos dijo en noviembre de 2022.

"Creo que todos estamos vivos para siempre, aunque en diferentes espacios. Y sí, va a estar canijo decir ‘Adiós’ a todo lo que amo: mis nietas, mis hijos... pero me voy a encontrar con mi hija, con mi madre, con mi padre, con mi abuela. No le tengo miedo a la muerte , pero cada vez es más factible porque cumples años y te vas acercando a la puerta a donde vas a volar como Peter Pan”.

Talina Fernández siempre mostraba positivismo, aún en la tormenta: “Yo estoy muy bien, viviendo momentos difíciles, y honrando la frase que siempre digo: ‘Ya nació quien me tire, pero no quien me deje en el suelo’. Y entonces voy echando pa’lante. La vida te va a dar de todo. Quien crea que en la vida se va a ser feliz todo el tiempo, es un idiota. En la vida tenemos que apreciar los momentos felices, darnos cuenta que estamos siendo feliz, porque eso se evapora. Como mujer trato de estar siempre alegre, aunque cuando murió mi hija no encontraba la alegría en ningún lado. Pero nací muy alegre. Yo no sé por qué, pero siempre tengo buen sentido del humor, eso también me ha ayudado”.

