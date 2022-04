Muere Silvia Gambino, actriz que mantuvo en secreto su cáncer

Tenía apenas 57 años y no se sabía públicamente que padecía cáncer. La actriz de origen italiano Silvia Gambino fue una de las más populares comediantes de la década de los noventa en la televisión española, donde solía interpretar personajes un poco histéricos y enloquecidos.

Gambino falleció este lunes, noticia que dio a conocer su ex marido a través de Instagram en donde explicó que la actriz no pudo superar el cáncer que padecía y que ella había decidido mantener en secreto para no aparecer públicamente durante la enfermedad.

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres, vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", escribió Alberto Closas, su ex esposo.

Rosita, el personaje al que alude Closas, fue efectivamente muy popular y exitoso en la televisión a través del programa "Matrimoniadas". Se trataba de una esposa exigente que atosigaba a su marido con preocupaciones que daban pie siempre a una situación divertida.

Gambino tuvo una última aparición pública en el teatro, al protagonizar la obra "Bella y bestias" en el teatro Reina Victoria, de Madrid. Su personaje tenía muchos rasgos de aquel de "Matrimoniadas" por lo que fue muy criticado.

Desde 2019, Silvia Gambino había desaparecido de la vida pública.