Mucha gente me ha pedido abrir mi OnlyFans: Lucía Méndez

Lucía Méndez están celebrando 50 años de trayectoria artística y al hablar de cómo quiere ser recordada, dice que no aspira a mucho.

“Simplemente que me recuerde como que fui auténtica, que tenía como que fui alguien auténtico, que tenía a mi gente, mis fans, que duramos mucho tiempo juntos, que envejecimos juntos, que tuve siempre el apoyo de mi gente, mi público… yo estoy muy agradecida”.

Lucía Méndez vive un momento complicado porque al mismo tiempo que está feliz por su medio siglo de trayectoria, está de luto por el fallecimiento de su cuñado.

“Por eso no quiero hablar de la muerte ni del futuro, hablemos de lo lindos que han sido mis fans conmigo”.

Lucía Méndez asegura que en temas del amor, se encuentra “abierta” pero que tiene ciertas restricciones, por ejemplo, no andaría con alguien más joven.

“No me interesa, imagínate, no, no. Yo agradezco todo lo que me escriben en redes sociales pero no, no andaría con alguien más joven”.

Lo que también le han pedido constantemente algunos de sus seguidores es que abra su cuenta de OnlyFans, la plataforma que algunos modelos, actores y famosos han utilizado para generar más ingresos con contenido erótico y sensual.

“Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas pero a estas alturas de mi vida, no lo haría”.

Lucía Méndez señala que entre los obstáculos, hay uno que es especialmente importante.

“Yo no tengo marido pero tengo un hijo, que se merece mi respeto… no porque esté mal salir en OnlyFans pero con mi hijo tengo una relación de mucho respeto, me cuida, nos cuidamos”.