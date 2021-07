Morris Gilbert rechaza traición y se defiende del autor de 'Mentiras el musical'

Luego de que José Manuel López Velarde, creador de la obra de teatro “Mentiras el musical” anunciara en un comunicado de prensa que el productor Morris Gilbert no cuenta con su autorización para regresar con la puesta en escena el próximo 16 de julio, el productor y el escritor hablaron por separado con los medios de comunicación.

Mientras que Gilbert asegura que cuenta con un contrato válido por más de dos años para presentar el musical, Velarde responde que en dicho contrato hay una cláusula que especifica que este podrá llegar a su final cuando alguno de los dos incumpla los acuerdos establecidos. Además José Manuel asegura que Morris intentó registrar las marcas “Mentiras” y “Mentiras El Musical”, cuando cuenta con los registros ante el Indautor de esos nombres desde el 2006, a lo que el empresario dijo que todo lo que se ha hecho ha sido sin dolo y con el fin de proteger la obra que lleva 12 años en cartelera, por lo que serán las autoridades quienes determinen quién está diciendo mentiras.

MORRIS GILBERT, productor de la obra:

“Estoy absolutamente seguro de que tenemos los derechos, si no tuviera esta seguridad no estaríamos anunciando el reinicio de la temporada, gracias a Dios tengo un equipo de abogados que han estudiado este caso a profundidad y me garantizan que estamos haciendo lo correcto, porque yo sería incapaz de hacer lo incorrecto, no es mi estilo”.

¿Cuáles son las razones que te dio José Manuel López Velarde, para rescindirte el contrato de la obra? MG: Eso es un tema de litigio, por lo tanto no podemos mencionarlas aquí, ustedes saben lo que son los juicios hay cosas que se pueden decir y otras que no, eso ya no es un tema que me toca decir a mí en este foro.

¿Qué opinas de que el autor calificó la temporada que piensas comenzar como ilegal? MG: Lo menos que puedo decir es que es muy temerario porque decir algo así es muy tremendo es muy temerario y aparte de decirlo hay que demostrarlo, entonces no basta con decir las cosas porque una cosa es decirlas y otra demostrarlas, pero también eso se discutirá a nivel legal desde luego.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ VELARDE, autor de la obra:

“Los incumplimientos que a lo largo de estos 12 años estuve intentando subsanar son que Morris nunca me pagó las regalías de giras a lo largo de 11 años, alrededor de 130 funciones, algunas de ellas en recintos enormes, no recibí la cantidad que me correspondería de acuerdo al contrato que firmarnos, no otorgó créditos en diferentes medios, eso es algo que está en el contrato, no hacerlo viola la ley”.

¿Tienes la intención de producirla obra con otro productor? JM: En este momento no , siempre he pensado que Mentiras puede tener mucha vida y diferentes versiones, que es a lo que le tiramos, no tengo un plan en este instante pero por supuesto que me gustaría en algún futuro; me encantaría que fuera con Bobo Producciones o con el productor adecuado, ellos se han portado excelente conmigo.

Carlos Pinto, abogado del autor explicó que si Morris reanuda las funciones el próximo 16 de julio, estaría incurriendo en varios delitos y que se harán valer los derechos ante la autoridad competente, lo cual incluye que se clausuren las funciones.

CP: “Lo podría hacer, pero también hay otras formas, el delito se sanciona con prisión, con multas, independientemente de que tendrá que pagar daños y perjuicios a José que es el titular de los derechos de autor, la ley marca que no puede ser menos del 40 por ciento del precio de venta al público que obtenga Morris ilícitamente y si saca la función como pretende hacer.

