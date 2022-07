Montserrat Oliver recuerda que a Yolanda Andrade "la traían cortita"... ¿La Vero?

Montserrat Oliver contó muchos aspectos de su vida personal en una entrevista con Yordi Rosado, con quien recordó su romance con Yolanda Andrade y cómo al terminar, ambas tuvieron nuevos romances y seguían trabajando juntas.

"Siempre decimos 10, pero entre 8 y 10", contó sobre el tiempo que pasó con Yolanda. Y recordó que la nueva conquista de Andrade era muy estricta, y aunque no dijo nombres, dio una pista fundamental al mirar a la cámara: Big Brother.

En ese reality, Verónica Castro y Yolanda Andrade convivieron ante las cámaras, y años después, la presentadora reveló que se casaron simbólicamente en Europa tras un tórrido romance.

Montserrat compartió que tras su ruptura con Yolanda, trabajar juntas en 'Las hijas de la madre... tierra', era "dificilísimo, era... aparte ella ya andaba con una persona cuando salió de Big Brother.. pero bueno, ¿para qué me meto ahí?, pero bueno, y esa persona... la traían cortita, no la dejaban hacer nada, no me podía hablar, no me podía tocar".

"Encima enojadas, porque acabábamos de cortar. Eran los estados por los que va pasando uno en el duelo, enojadas y sentadas y luego de repente se ponía los moños y decía que no podía ir a grabar. Yo no quería que dejara de ser formal, entonces pues sí, fue difícil", recordó.

Eso sí, Montserrat admitió "yo ya estaba empezando con alguien más, para qué me hago la mosca muerta, yo también".

Montserrat no dio nombre, pero es inevitable relacionar a Yolanda y la época tras su salida de Big Brother con el romance que años después ella misma aseguró que tuvo con Verónica Castro, quien por cierto, negó todo en una entrevista con 'Venga la alegría' el 4 de septiembre de 2019: "Te aclaro que yo no me casé. Yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos , ¿cómo me voy a casar con Yolanda? […] Le dije a Yolanda que por supuesto que no me voy a casar, y en esta vida no voy a casarme, y no voy a ser lesbiana, en esta ocasión no, en esta vida".

De hecho, Verónica anunció que se retiraba del mundo del espectáculo, pero Yolanda Andrade apareció en nuestra portada para decir que el presunto retiro solo era para provocar odio hacia ella, por contar su verdad.

El 16 de septiembre de 2019, Yolanda dijo en TVyNovelas que sí tuvo una relación sentimental con Verónica durante 5 años.

"Nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir (en entrevista con el programa 'Venga la alegría') que no era lesbiana… Si se retira es por cobardía y no por mí, porque probablemente tiene otros trapos que lavar”.