Montserrat Oliver: "Adoptar un niño no es opción, ya adopté perro, gatos y caballos"

Un matrimonio que terminó en divorcio y dos noviazgos de más de una década tuvo que sortear Montserrat Oliver para finalmente encontrar al amor de su vida, aquel que puede ser el que disfrute “hasta que la muerte las separe”. La conductora de 56 años celebra este diciembre dos años de feliz matrimonio con Yaya Kosikova, eslovena 20 años menor que flechó su corazón. Rodeadas de naturaleza, la pareja disfruta sus primeros 24 meses como esposas en el rancho donde comparten hogar en Texas, Estados Unidos. La guapa actriz y conductora hace un balance sobre la nueva oportunidad que se brindó en el amor.

“ADOPTAR NO ES OPCIÓN PARA NOSOTRAS”

“La llevamos con gritos, sombrerazos, y por supuesto también con alegrías, pero así es en todas las relaciones. No todos los días es caminar sobre pétalos de rosas; hay días que son malos y otros que son buenos. Hay momentos en que quieres gritar a los cuatro vientos la felicidad, y otros en que sólo quieres mandar todo a la fregada, así es la vida”.

Montserrat no se deja vencer ante las adversidades que puedan atravesar como pareja: “El secreto es tener una buena comunicación y yo sé que me falta (risas). Ya pasamos por el punto de los celos, y eso ya no importa. Lo que realmente hay que hacer es platicar siempre y buscar llegar a un punto medio. Debes entender que hay que ceder, así son las relaciones, no todo puede ser siempre a tu antojo”. La maternidad no figura en sus planes, hasta ahora, ni tampoco adoptar. La conductora del reality Reto 4 Elementos se siente feliz siendo una tía consentidora, divertida y apapachadora.

“Adoptar un niño no es una opción para nosotras; yo ya adopté perros, gatos y caballos. Además tengo muchos sobrinos que Dios me dio, y eso me hace feliz”, contó sonriente la rubia, quien nos confesó también que la clave de su belleza es colocarse colágeno en la frente, dormir sin maquillaje y “no hacerle daño a nadie”.

Asimismo, enlistó sus razones sobre por qué ya desistió de tener una familia numerosa, como soñaba cuando vivió su primer matrimonio. “Yo quería cuatro niños, pero ya no. Estoy contenta y feliz así como vivo, creo que ya es un poco tarde. Bueno para Yaya no, para mí”.

“YAYA APRENDIÓ A IGNORAR LAS CRÍTICAS”

Por otra parte, Montserrat Oliver aseguró que ondea la bandera de la paz entre ella, su esposa y Yolanda Andrade, su pareja durante poco más de una década. Ante la pregunta de si Yaya se había incomodado por comentarios hechos por la sinaloense, respondió: “Sí se incomodó mucho, por varios años y por diversos comentarios, hasta que le dije a Yolanda que le bajara dos rayitas. Además, Yaya también aprendió a no escuchar y hacer caso omiso a la gente que molesta tanto; abunda mucho odio en las redes sociales”.

Cabe destacar, por cierto, que el noviazgo de Yolanda y Montserrat transcurrió en una época en la que no podían hablar libremente de sus preferencias sexuales, y menos hacer pública su relacion. Sin embargo, ahora que Oliver disfruta el amor con Yaya, Andrade ha manifestado que la hace feliz ver a su compañera de trabajo enamorada.

“Yo amo a Montserrat y amo que sea feliz, que se case y tenga caballos, gallinas y piojos... ¡Yo la adoro con todo mi corazón”, declaró en su momento. Lo cierto es que, más allá de todo, Montserrat y Yaya han sabido sortear los problemas de un matrimonio y ahora, para festejar su segundo aniversario de bodas, ya tienen preparado un romántico viaje.

El amor de su vida.

La historia de amor de Montserrat Oliver y la fotógrafa Yaya Kosikova comenzó a escribirse en 2015, luego de que ambas coincidieron en un trabajo. Sin embargo, un mensaje enviado por la europea a la conductora fue el punto de inicio del romance: “Hola, soy Yaya”. Eso impactó enormemente a Montse, pues con ese apodo llamaban a su madre, y casualmente acababa de perderla; ahí inició la conexión que dio paso a un noviazgo de cinco años para luego unirse en matrimonio. La boda llegó en diciembre de 2020; se realizó en una cremonia íntima en el rancho de Montserrat Oliver en Texas. El enlace se mantuvo en secreto hasta que decidieron anunciarlo públicamente seis meses después, a través de una fotografía que compartieron en Instagram. Ahí se les puede ver felices, radiantes y luciendo trajes sastres blancos. “Te elegiría una y otra vez, #LovesIsLove (amor es amor)”, fue parte del mensaje que le dedicó a su esposa en la red social.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne