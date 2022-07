¡Mónica Dossetti vive un infierno! Su hermano y agresor nos revela: "Mi sueldo no me alcanzaba para su renta y comida"

La actriz Mónica Dossetti fue agredida por su propio hermano, el director de escena José Dossetti, y dicha agresión fue grabada por Pepe Cabello, amigo de ambos. La Fiscalía de Morelos entró en acción porque pensaban que el video era reciente, pero tenía dos meses de haberse grabado, aun así, quieren un culpable. En exclusiva, José Dossetti abre su corazón por primera vez para TVyNovelas.

Todo el mundo habla de lo mal que la pasa tu hermana, pero tú tampoco la estás pasando bien… Sinceramente no creo que ayude hablar de mí; constantemente quieren averiguar cómo me va, y pues sí, estoy muy mal de muchas cosas. Tengo cientos de argumentos, pero principalmente quiero que mi hermana esté bien.

¿Por qué pasó eso? Pues fue un proceso de mucho tiempo, no teníamos una mala relación, somos hermanos, somos amigos, nos queremos y siempre nos apoyamos uno al otro. Lamentablemente, cuando estás enfermo a veces no la pasas bien, estás enojado todo el tiempo, y tampoco es fácil. Yo me la llevé para cuidarla, Mónica vivió 10 años sola con su enfermedad porque tenía una exclusividad. Le daban dinero a pesar de que llevaba 10 años sin hacer proyectos, pero se lo dio porque sabía que estaba enferma y quería ayudarla.

¿Por qué no llevar a tu hermana a una casa de asistencia? Nadie los va a cuidar como la familia, al final, las historias que uno ve en internet son terribles, porque son ajenos y hay abusos, y no queríamos eso; si yo me salí de control y pasó lo que pasó, no quiero ni imaginarme cómo sería alguien que ni siquiera es su familia. No todos los días son buenos, porque comienzas a tener responsabilidades que no tenías. Tú en gran parte mantienes a toda tu familia, ¿no? No es a toda mi familia, sólo ayudo a mi hermana y a mi mamá. Mis otras hermanas se las arreglan, una tiene marido, la otra es divorciada, pero sus hijos la ayudan.

¿A ti no te ayuda nadie? No, nadie se ofreció nunca a cuidar a mi hermana ni tampoco a relevarme; ninguno de nosotros va a terapia, y bueno, es un problema familiar que se hizo público. En algunas producciones en las que trabajaste dijeron que eras un tipo tranquilo… Nunca fui un señor gritón, todo el mundo lo sabe. Estudié con Juan Soler, con Chucho Ochoa, estuve también en el taller con Sergio Jiménez en el año 92, y en mi grupo de clase estaban ellos, también René Strickler. Yo me hice director, y todos los demás actores y protagonistas, tengo 39 años en la televisión.

¿Qué ha pasado hasta ahora? Por ahora he tenido que ir a la Fiscalía a explicar algunas cosas; la primera vez que hablé con la policía fue el día que llegaron de noche a mi casa, yo les abrí la puerta y levantaron a mi hermana de su cama, pero se les explicó todo lo que quisieron.

¿Cómo sucedió todo? Llegaron 25 policías a la casa, todos muy amables, con su armas nuevas, con uniformes limpios, y me imagino que fueron por si yo me ponía indispuesto; el fiscal, muy amable... Ahí supieron que el video había sido grabado hacía dos meses y que no había flagrancia; se dieron cuenta de que mi hermana estaba íntegra, con espacio limpio, comida en su refri y sus películas.

¿Qué opinas de Pepe Cabello? (La persona que grabó la agresión) Ha sido mi amigo por 20 años, hemos trabajado juntos, nos queremos mucho y era mi vecino en Tepoztlán. Él me ayudó a traer a mi hermana, eso fue hace cinco años.

¿Te hubiera gustado que no hiciera público el video? Él sostiene que fue por ayudar a Mónica, pero yo creo que hay caminos para ayudar; si realmente quería hacerlo, pues hubiera hecho otra cosa. Mientras él convivió con nosotros, jamás llegó a la casa con unos pañales o con chocolates. A él lo rebasó la codicia, el cuadro que pueda tener, el dinero que se ganó vendiendo el video... Yo sé que lo negoció. ¿Te hacían falta cosas necesarias? Imagínate, a veces no hace popó en una semana, pero de repente hace; obviamente, tiene parálisis intestinal.

¿Te costó trabajo dar la cara luego de esto? Sé que merezco lo que dicen, no tengo defensa alguna, sólo quiero que sirva mi historia, lo que a mí me pasó, tal cual soy, el hombre que acabó ahogado por sacar el agua de quien estaba por ahogarse. Yo modifiqué toda mi vida para cuidar a mi hermana, nunca tuve relevos, un equipo para apoyarme. ¿Tus otras hermanas qué dicen? Yo les pedía que me revelaran los fines, pero daban pretextos, decían que era complicado que fueran allá, y yo no podía ir por ellas porque mi coche es viejo y no da en la carretera. ¿Te dijeron algo luego de la agresión? Sí, que me hubieran ayudado porque me dejaron solo y me sobrepasó.

Pepe Cabello dijo que tú intentaste besar a tu hermana en los labios… Quiero decir que eso pasó hace dos meses, Pepe Cabello me decía: “Te grabé, cab…, tengo todo, eres un suicida”; yo le dije que mi casa era el mejor espacio que iba a tener mi hermana en toda su vida, tiene jardín, sus cosas, rampas, libros y su habitación pintada de morado. Tengo hasta una bodega con ropa de Mónica que usaba para ir a los Premios TVyNovelas.

¿Y después qué sucedió? A veces Mónica es muy grosera, yo le decía que no tenía ni idea de las exigencias que me hacía la mamá de mi hija, porque es todo, desde cosas hasta pediatra; la mamá de mi hijo, por el contrario, me dice que no necesita nada para mi hijo porque tiene una tienda y siempre tienen comida en la mesa. Yo le decía a Pepe que mi sueldo sólo alcanza para la renta y para la comida, y que tengo una vida jodida. Pero, ¿la besaste? Quizá fue cuando me acerqué y le dije algo al oído. Los gestos hacia mi hermana nunca han sido cariñosos, no hay manera de que intentara besarla.

¿Qué le dijiste al oído? Seguro lo hice para que no me escuchara la cámara: “Ya cálmate, ching…”. Es ridículo que yo intentara besarla, no hay manera. Entiendo el mundo de la perversión, y sé que estas cosas pasan, pero yo no soy así. Yo no podría tener deseo sexual por una persona enferma, en silla de ruedas que huele a pipí. No tiene la boca bien desde hace años, mi hermana tiene un aliento terrible, pero me manda a la mier… y no quiere hacer nada. Un dentista me decía que necesito hasta un anestesiólogo para tratarle la boca y dormirla, porque está muy enferma.

¿Tú le cambias el pañal a tu hermana? Ella misma se lo cambia, sólo me deja a un lado su pantalón cuando lo hace, siempre son pants, y no permite ni siquiera que la señora Noelia, que es la que la baña, la cambie. Ella misma se viste.

¿Tu hermana considera la voluntad anticipada? No, todo lo contrario. Alguna vez, cuando todavía no vivía conmigo, me llamó para quejarse de cosas que hacía mi mamá, y me platicaba de un tío que se quería morir. Ese día también estaba yo en crisis y le dije que nos deberíamos morir todos porque la vida era horrible; ella me gritó con todas sus fuerzas: “¡Es un regalo la vida!”, y yo me sentí muy avergonzado. Yo estoy entero, sano, pero llevo tiempo pensando que es una mier… la vida.

¿Te encuentras deprimido? Yo creo que tengo una depresión profunda desde hace años, y no me hace bien ver a mi hermana tan jodida, pero no soy “el asesino de Atizapán”. Ella siempre se sentía la última fruta del frutero, y extraño eso.

¿Cuándo verás a tu hermana otra vez? Tengo que esperar los 60 días de la averiguación y ver las conclusiones que dé el juez para ver a mi hermana. Estoy tomando terapia.

¿Qué va a pasar contigo? Pues supongo que el chisme de la tele se acaba, ya nadie habla de Eleazar Gómez, él fue la noticia como yo, y ya pasará, dejarán de hablar de mí. Ahora no me quiero morir, yo siempre respeté a los demás, quiero recuperar mi honor. Hice muchas cosas buenas y no se me puede juzgar por un día de crisis.

¿Tus hijos saben lo que pasó? Sí. Hablé con ellos y están preocupados por lo que pueda pasar, me hablan ahora todos los días, tienen 10 y 11 años.

¿Estás consciente de que puedes ir a la cárcel? Sí, y que sea lo que tenga que ser.