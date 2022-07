Mónica Dossetti rompió el silencio tras video viral de la agresión de su hermano

Después de darse a conocer el video donde es agredida presuntamente por su hermano José, Mónica Dossetti habló en una llamada telefónica donde confirmó que no quiso denunciarlo.

"No he tenido para el neurólogo... Me duele un poco hablar", comentó en entrevista con Carlos Enrique Chávez para 'Venga la alegría'.

Después de la filtración del video, la actriz confesó quién cree que grabó el indignante momento: "Yo creo que lo subió Pepe Cabello, el vecino de aquí enfrente". Contó que tras el escándalo, la situación con su hermano está "de la chingada... Ya perdí un hermano y este no quiero perderlo".

El fiscal ya había confirmado que Mónica no quiso denunciar a su agresor, y ella lo reiteró en la llamada telefónica: "No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito... Así es la cosa".

"Siempre pude ayudarlo, toda la vida, pero pues nadie está bien", dijo sobre su hermano, quien la cuida desde hace cuatro meses en Tepoztlán.

Por su parte José Antonio Iturriaga, amigo de Mónica, dijo a 'Ventaneando': "La casa donde ella vive con su hermano es de una persona que trabajó muchos años en producción en Televisa, Pepe Cabello, le rentó la casa (al hermano de Mónica). Él se dio cuenta del maltrato y metió la cámara ahí, o la segunda es que llegaron los investigadores y vio el video, y vieron el maltrato, sí estaba muy maltratada.

"Le habían quitado todas las tarjetas, casi no la bañaban, no le compraban pañales. A mí me pedía ayuda, yo quisiera por medio de ustedes decirle al señor Jorge Ortiz de Pinedo a que nos ayude a sacarla de ahí y llevarla a la casa del actor".

Sin embargo, Jorge Ortiz de Pinedo también dijo a 'Ventaneando' que es complicado que la Asociación Nacional de Actores pueda ayudar a Mónica: "Es muy difícil la situación porque preguntamos en la ANDA. Desde 2013 ella fue dada de baja por no cotizar, ya no es socia de la ANDA. Al estar enfermiza, tenemos otro limitante, porque las reglas hablan de que podemos admitir actores de 65 años en adelante".