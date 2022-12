Moisés Peñaloza volvió a 'Las estrellas bailan en Hoy' y presume su programa en Telehit

El actor y modelo Moisés Peñaloza, quien participó en el concurso de belleza masculina Mister Supranational 2022 quedando en el tercer lugar y siendo considerado uno de los hombres más guapos del mundo después de los representantes de Indonesia y Grecia, volvió a Las estrellas bailan en Hoy, pero sólo para hacer una coreografía de exhibición al lado de quien fue su pareja en la segunda temporada del reality show: Pía Sanz.

Los artistas ofrecerán un apasionado bailaron este miércoles 7 de diciembre en el escenario del foro 16 de Televisa San Ángel. “ A mí me fascina el baile y quedé muy contento con los resultados, así que yo encantado de hacer mancuerna otra vez con Pía”, expresó el artista que recibió una gran lección de vida luego de representar a México en Polonia.

“SIEMPRE HAY QUE ASPIRAR A MÁS”

Para el histrión, las tres bandas que ganó en el Mister Supranational le supieron a primer lugar, pues fueron el resultado de mucho trabajo y preparación. El tamaulipeco logró colarse en el top cinco de esta competencia junto a los representantes de Indonesia, Cuba, Grecia y Puerto Rico.

De la experiencia, cuenta que aprendió una gran lección de vida: “Siempre hay que aspirar a más, hay que buscar ser la mejor versión de uno mismo y perseguir nuestros objetivos hasta alcanzarlos”. De su relación con Vanessa Arias, recalca que se echan la mano el uno al otro y se regalan tiempo de calidad. “Estoy seguro de que es de lo más valioso el poder compartir tu vida con alguien que te apoye y te ame. Nosotros nos hicimos novios en enero de 2022 y nos fuimos a Colombia a grabar Inseparables, reality que me permitió conocerla mejor”.

TIENE PROGRAMA EN TELEHIT

El egresado del CEA que también ha participado en los unitarios La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho es el conductor de Me la juego, programa de Telehit transmitido todos los viernes.

“Hay música, invitados especiales, juegos, algo que me caracteriza es mi autenticidad, nunca busco parecerme a nadie, entonces me ven natural, tal como soy, con dinámicas que muestran mi esencia. Vamos completamente en vivo, entonces se requiere frescura, creatividad, improvisación, por eso es un reto que me aporta mucho a mi carrera”, acota Moisés.

