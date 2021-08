"Mis pulmones están mal": Larry Hernández pide oraciones en su lucha contra COVID-19

El cantante de música regional mexicana Larry Hernández, compartió en sus redes sociales que se encuentra delicado de salud debido a la COVID-19.

En sus historias de Instagram, pidió oraciones para su pronta recuperación, pues reveló que sus pulmones "están mal". Explicó que toda su familia se contagió:

"Desde el 23 de julio nos dio COVID a todos. Sebastián mi hijo fue el primero que cayó, después Kenia, al día siguiente empecé yo y mi hija Daleyza, Olivia y Gary.

Reveló también que no quería preocupar a su mamá porque aún no se recupera de la muerte de su padre, el señor Ignacio Sánchez Valenzuela, el pasado 8 de julio. "Todos están bien ya, gracias a Dios, pero yo sí estoy muy mal, por eso me animé a pedir una oración por mi familia y por mí que soy el que está más mal", anotó.

También compartió un video donde se le ven las piernas, en cama, y aunque no mostró su rostro, sí se alcanza a ver el concentrado de oxígeno con el que puede respirar.

