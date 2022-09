"Mis papás me dieron permiso": Novia de Juan Osorio nos presume su viaje a Europa

Más de tres semanas en España le sirvieron a Juan Osorio y a su novia, Eva Daniela, para desconectarse del trabajo y vivir a plenitud su amor. Durante ese tiempo, la joven actriz cuenta a TVyNovelas que pudo conocer más de cerca al productor, lo disfrutó en otro plan y comprobó que entre ambos hay una conexión que va mucho más allá de la pasión. Sobre el viaje y las experiencias vividas al lado de su amado nos habla la artista en una entrevista que deja claro lo estupenda que va la relación.

¿Cuál fue la primera ciudad en la que estuvieron? Nuestra primera parada fue Madrid. Luego nos fuimos a Barcelona y Toledo, pero siempre regresábamos a Madrid, ese fue como que el destino base.

¿Era tu primera vez en Europa? Sí, yo no conocía Europa, entonces regresé supercontenta de haber conocido todo eso, asombrada, maravillada; me encantó la comida, la cultura, la arquitectura.

¿Qué fue lo que más disfrutaste? Por supuesto que la compañía. Porque uno puede estar en el lugar más bonito, pero si no tenemos una buena compañía, nada tiene sentido. En nuestro caso nos la pasamos muy bonito, disfrutamos mucho, hicimos un buen equipo, tuvimos una gran convivencia. En cuanto a Madrid, me gustaron muchas cosas, pero me asombró la fuente de Cibeles, el Museo Nacional del Prado, el Palacio de Cristal. También fuimos a diferentes rooftop para ver Madrid desde las alturas, nos subimos al teleférico, hicimos mil cosas. De las tres ciudades que fuimos, la que más me gustó fue Barcelona, aunque las tres tienen su magia, como que nos abre otro panorama.

¿También era primera vez que pasabas tanto tiempo con Juan? Bueno, realmente, nosotros desde que somos novios nos procuramos mucho, tratamos de vernos diario, comemos juntos, pero todo depende del trabajo de Juan. Entonces este viaje nos hizo convivir más, eso hace que se conozca más a la persona. Juan tenía esas expectativas, pero todo el tiempo estuvimos felices, yo creo que nos hacía falta ese tiempo juntos, es el momento perfecto para darnos cuenta que la relación va bien. Siento que nuestra relación se hizo más sólida, mucho más fuerte.

¿Qué descubriste de Juan en el viaje? Me sorprendí en muchos aspectos, me gustó mucho verlo en plan de descanso, porque Juan es un hombre que trabaja todo el tiempo. Siempre tiene una junta, algo qué hacer, y aunque en el viaje también estuvo al pendiente de su nueva producción, algunos días sí se los tomó completamente para descansar y relajarse de tanto estrés. Eso le hacía falta, porque además, con los resultados que da en la pantalla, se lo merecía.

¿Cómo es cuando está en ese plan? Es superrelajado, no tiene prisas, me esperaba cuando yo quería entrar a alguna tienda, no me presionaba, tenía paciencia. Juan es muy caballeroso y en este viaje confirmé que en los viajes también hay mucha conexión.

Fue como un ensayo para el matrimonio… Pues, mira… Sí es un paso más, el noviazgo se trata de conocer a la pareja. Por ahí vi que en algún medio pusieron que era nuestra luna de miel adelantada y la verdad es que no, fuimos en plan familiar. Convivimos todo el tiempo con Emilio, o sea, de por si, yo lo quería mucho, lo tenía como en una gran estima, pero ahorita lo conocí mucho más, en otro plan, todos íbamos a divertirnos, a pasarla padre, es un gran niño y tiene mucho talento. Juan y yo cumplimos un año y medio de relación y ahí sí nos fuimos a cenar él y yo. Pero fue como la excepción, siempre estuvimos acompañados, por eso mis papás me dieron el permiso de ir, Juan le pidió permiso a mi mamá y a mi papá, les habló por teléfono porque yo no había viajado nunca con nadie.

¿No hay apuro para una boda? No, no llevamos prisa, ni mucho menos. Estamos tranquilos, contentos, disfrutando el noviazgo, conociéndonos.

“LE GUSTA QUE YO LE HAGA ALBÓNDIGAS”

Pero, ¿sientes que se ha fortalecido el amor? Sí, yo desde que empecé con Juan sabía, literal, que era el hombre de mi vida. Comencé la relación con muchas ilusiones, aparte, es un hombre muy amoroso con todo el mundo, pero además, tiene una cualidad muy especial como pareja y es que sabe demostrar el amor. No es el típico hombre que baja el sol, la luna y las estrellas con puras palabras. Todos los días me demuestra su afecto y eso hace que el amor se vuelva más sólido.

Y volviendo al viaje, ¿qué comieron en esos días? ¡De todo! Imagínate que yo regresé como con dos kilos de más. A mí me encanta la paella, soy fan, entonces probé como 15 tipos de ese platillo en diferentes restaurantes, con tinta de calamar, por ejemplo. Me la pasé comiendo aceitunas, fideuá, alioli. Emilio y Juan comieron muchas cosas típicas de allá como el rabo de toro, pescado a la sal, nos la pasamos caminando y comiendo.

Pero aquí, ¿le haces de comer? ¡Claro! Siempre le preparo algo de comer y trato de llevárselo si no puede ir. Juan come de todo, pero evita el picante. Le gusta mucho que le haga albóndigas, todo lo que le he hecho, dice que le gusta, pero después me dice que mejore la sazón. Es que yo aprendí a cocinar por Juan, es mi primer novio formal, entonces seguía siendo más inocente o más niña en muchos sentidos.



