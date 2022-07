Mini reencuentro de la primera generación de 'La Academia': Así luce José Antonio y Wendolee

"Los que ven son los que están. Los que no están, no los van a ver, no estén chingando", dijo José Antonio de la O en una transmisión en vivo por sus redes sociales, mientras se reunía con sus ex compañeros de generación de 'La Academia'.

Hace 20 años marcaron un precedente en la televisión mexicana y hasta la fecha varios de ellos triunfan como cantantes. Yahir y Myriam Montemayor fueron algunos de los grandes ausentes, pero ya se sabe que ella no puede ver a Toñita ni en pintura.

Y es que asistió Toñita, Raúl Sandoval, Estrella Veloz, Wendolee, María Inés, Nadia, el exdirector Héctor Martínez y hasta la terapeuta Lizi Rodríguez. Se reunieron en un restaurante, compartieron anécdotas y se tomaron fotos.

José Antonio publicó un video donde se pudo ver que la mesa era más grande, por lo que se infiere que sí esperaban a más de sus excompañeros de generación.

Sin embargo, eso no detuvo que ellos se divirtieran luego de que todos siguen sus caminos profesionales. Nadia triunfó en su regreso al escenario del reality, Toñita brilló en Las estrellas Bailan en Hoy, María Inés es parte de De primera mano y Wendolee se presenta este sábado 9 de julio en La Academia tras su paso por un reality de TV Azteca.

Incluso asistió la maestra Guille, quien sigue trabajando en ‘La Academia’ hasta la fecha.