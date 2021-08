¡Milagroso rescate! La viuda de Xavier Ortiz salvó a su hijo de pensamiento mortal

El 7 de septiembre de 2020, Xavier Ortiz, quien saltó a la fama como integrante del grupo Garibaldi, tomó la decisión de escapar por la puerta falsa en Guadalajara, Jalisco. Entonces, su viuda, Carisa de León, fue señalada por un audio que se viralizó en medios de comunicación, en el que el cantante la señalaba de no dejarlo ver a su hijo. Hoy, ella y el pequeño Xavi siguen en pie de lucha para superar el shock, y a casi un año de esta lamentable pérdida, tuvimos una charla con Carisa para saber cómo están las cosas.

¿Cómo están a un año de la muerte de Xavier? Todo ha ido mejorando. Mi hijo ya está más recuperado; dejó de asistir a terapia. Llegó un punto en el que yo tenía mucho miedo de que le fuera a pasar algo, pero ya está bien. Las cosas empezaron a fluir después de que encontramos la carta de mi hijo.

¿Cuál carta? Un día encontramos una cartita escrita por Xavi, mi hijo, y casi me da un infarto. Entré en pánico porque fue una alerta superroja que decía: “Me quiero ir con mi papá”. Eso nos tenía muy asustados, y yo temía llegar al punto en el que pudiera dejar de verlo; yo veía que él sí se quería ir con su papá.

¿Qué acciones tomaste? Rápido me fui a buscar al psiquiatra, a hablar con la psicóloga, e hicimos todo lo que nos dijeron para tener estabilidad. Metí al niño a hacer ejercicio, le busqué una escuelita para que fuera a jugar con sus amigos, lo llevaba aquí, lo llevaba allá, me llené de animales... Me he parado de cabeza, pero ya ahorita estoy feliz de haber hecho todo eso porque me ha dado muy buenos resultados.

El hijo de Xavier Ortiz asegura que lo puede ver.

¿Cómo van las cuestiones legales?; Al final, ¿Xavier les dejó algo? Estoy en un juicio sucesorio, pero no me han dado respuesta; entonces, ni me angustio ni me estreso. Chequé la cuenta de Xavier en Estados Unidos y me dijeron que no había nada; volví a pedir que me lo corroboraran y no había nada. Entonces dije: “Yo lo que necesito es buscarme una chamba estable para poder darle algo a Xavi”. Mis otros hijos están ya por salir de la universidad, como quiera eso está resuelto, pero el pendiente es Xavi.

¿Xavier entonces no dejó protección para su hijo? No, no dejó nada. Yo estaba muy enojada, decía: “¡Es que, ¿cómo pudo?!”. Eran muchas preguntas que no tenían respuesta. Ahorita ya llegué al punto de la aceptación: él no estaba bien, estaba enfermo, y simplemente no creo que haya tomado la decisión más acertada, no tenía cabeza para pensar en nada.

¿Cómo estás en lo económico? Bien, ahí voy. Me daba risa que decían que tenía amante y millones, pero ahí voy: no me sobra, pero tampoco me falta. Estoy dando clases de inglés en una preparatoria de Guadalajara que ofrece muchas prestaciones para los profesores, eventualmente me puedo jubilar con ellos. Trabajo de lunes a viernes, con un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, me dan 50 % de descuento en colegiaturas para Xavi a partir de que yo tenga tres años con ellos; lo veo y digo: “Bueno, ahorita no se puede, pero sé que si duro ahí eso se va a dar”.

¿Quiere decir entonces que la situación estará bien a un año? Estable, sí.

¿Los amigos de Xavier te han contactado o también ya desaparecieron? Los amigos sí; el mejor amigo de Xavier, Manuel, siempre está muy al pendiente de Xavi. Sergio (Mayer) también está muy al pendiente: habla con mi hijo y poco a poco algunos amigos van buscando la conexión. Xavi tiene muchas cosas que me recuerdan a su papá, y yo creo que ellos también buscan eso.

¿Sigue habiendo comunicación con la familia Ortiz? No, ni se reportan ni nada.

