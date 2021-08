¡Milagro los 'Inseparables'! Adolfo estuvo internado y Haydée Navarra nos cuenta

El miércoles pasado operaron al esposo de Haydeé Navarra, el actor Adolfo Argudín, de 44 años, después de que el domingo 15 de agosto fuera llevado de emergencia al hospital y se especulara que había muerto de un infarto.

Aunque la operación fue delicada, de cinco horas, y le encontraron tres arritmias, la libró y se encuentra en recuperación, nos dijo en exclusiva la actriz, quien ha pasado días de mucho dolor y angustia tan sólo de pensar que su marido, inseparable desde hace 23 años, pudiera dejarla.

El pasado lunes 16 de agosto, antes de la intervención médica del actor, platicamos con Haydeé en Televisa San Ángel, donde a pesar de la gran preocupación que tenía en esos momentos, asistió a una cita de trabajo y accedió a darnos una entrevista.

¿Cómo estás? Ahí voy, echándole ganas, rezando, pidiéndole a Dios por mi esposo; entró al hospital ayer (domingo 15 de agosto) con una arritmia supraventricular, la cual puede provocarle un paro cardiaco… Hace dos años y medio pasó por la misma situación y se volvió a repetir, pero esta vez fue peor y tardaron dos horas en estabilizarlo.

Hubo muchas especulaciones sobre su estado de salud… Sí, en redes sociales empezó a circular que había muerto, pero no, no le dio un infarto, gracias a Dios lo controlaron los médicos a tiempo; Adolfo está en terapia intensiva en estos momentos, y el miércoles (18 de agosto) a las 8 de la mañana tiene una operación que se llama ablación, en la que cauterizan una arteria en el corazón. Realmente lo que hacen es introducir un tubo por la pierna hasta llegar al corazón, poner una cámara, y provocar una arritmia para ver de dónde viene la descarga eléctrica y cauterizarla.

¿Estabas con él en ese momento? Sí, yo lo llevé al hospital y lo ingresé al área de urgencias. Tuve la oportunidad de verlo en terapia intensiva, estuve con él 20 minutos y le llevé unas cosas de higiene que necesitaba.

¿Qué le dijiste? Siempre da tristeza ver a la persona que amas en esa situación. Lo único que le pedí es que no me fuera a dejar sola, le dije: “Nada más somos tú y yo, sal de esto como tengas que salir, y le vamos a echar ganas los dos”.

“YA ME SIENTO MÁS TRANQUILA, CON MUCHAS GANAS DE LLORAR DE FELICIDAD”

El miércoles 18 de agosto nos comunicamos nuevamente con la actriz para saber cómo había salido su esposo de la cirugía.

¿Cómo salió tu esposo de la operación? Afortunadamente bien. La operación estaba planeada para que iniciara a las 8 de la mañana y tardaba entre dos y tres horas, pero casi se llevó cinco horas porque en el corazón encontraron, en lugar de una, tres arritmias supraventriculares.

¿Qué te dijo el doctor? Que el hecho de que sea un hombre sano y fuerte ha sido una gran ventaja, eso ayudó a que aguantara las tres arritmias del corazón. Sin embargo, de esas tres arritmias pudieron operar dos, todavía no sé bien por qué, al parecer todavía no está desarrollada, por lo que todavía no puede cauterizarse.

¿Pudiste verlo? Sí, tiene buen semblante y oxigenación, pero sólo pude verlo un par de minutos porque regresó a terapia intensiva. Ahí estará dos días más por las incisiones que tiene, lo importante es que ahorita no se le hagan coágulos ni trombos, y que se mantenga bien.

¿Te dijo algo? Tenía sedación, estaba medio adormilado y lo único que me preguntó es si lo habían curado y le dije que salió bien, pero que su vida iba a cambiar en cuanto a hábitos y cuidados, porque va a tener que tomar medicamentos y antiarrítmicos, entre otras cosas.

Ahora sí que son inseparables, has estado con él al pie del cañón… Sí, lo que pasa es que mi familia está en Veracruz y la de él en Acapulco, y su gemelo vive en Brasil. Entonces, realmente sólo nos tenemos a nosotros dos. Ahorita ya me siento más tranquila, con muchas ganas de llorar de felicidad; estoy muy agradecida con Dios, con la vida y con tanta gente que se unió en oración por Adolfo para que aguantara su corazón y saliera bien.

Dios escuchó tus oraciones… Sí, siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos, él sabe por qué hace las cosas, por qué no nos mandó hijos; era nuestro deseo, y tanto luchamos por ello que al final encontramos que somos nosotros dos y que nos necesitamos al cien. Cuando hablé con Dios le dije: “No me mandaste hijos, lo comprendo y lo acepto, nada más no me quites lo que yo encontré hace 23 años”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!