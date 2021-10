¡Milagro! Salvan a Luis de Alba: "No tengo dinero para pagarles, pero sí tengo con qué pagarle a Dios"

Luis de Alba fue a Monterrey, Nuevo León, para ofrecer un par de entrevistas, y por un descuido, sufrió una caía que le provocó tres fracturas en la cadera. Un programa de televisión transmitió la noticia; el doctor Julio Ramos (el mismo que trasplantó de riñón a Julio Preciado) estaba sintonizando ese canal, e inmediatamente contactó a la producción para hacer base con la familia y ofrecer trasladarlo y operarlo en Guadalajara, Jalisco, ciudad donde radica el comediante. Aquí te presentamos toda la historia.

Don Luis, finalmente lo operaron y ya lo están dando de alta… ¡Gracias a Dios estoy bien! Estoy muy agradecido con los médicos, los cuales me trataron muy bien, y ahora me voy a recuperar a mi casa.

¿Qué fue lo que le pasó? Fui a dar unas entrevistas a Monterrey para promocionar una obra de teatro en la que iba a regresar a trabajar después de la pandemia, y me caí, tuve tres fracturas y ya no pude trabajar, me tuvieron que internar.

¿Cómo fue su estadía en el hospital? ¡Maravillosa! Los médicos son unos picudos. Me trataron muy bien, me explicaron todos los procedimientos y cuidaron muy bien mi salud. ¡Sólo tengo palabras de agradecimiento!

¿Cómo será su recuperación? Por el momento tengo que estar en casa después de estar tres días en el hospital. Quiero estar con mi familia, mi esposa y mis hijos, y con Dios, que siempre me ha ayudado. Espero estar muy bien en poco tiempo, porque lo que quiero es trabajar, aunque los doctores me dicen que serán tres o cuatro semanas para quedar al cien.

¿De verdad quiere regresar tan rápido a trabajar? ¡Claro, es mi vida! Recibí muchas muestras de cariño. Me emociona que tanta gente armó la coperacha para mandarme dinero y que esto fuera posible. ¡No tengo palabras! No quiero decir nombres porque no quiero omitir a ninguno, pero muchos me hablaron para ofrecer pagar la cuenta, que fue como de medio millón de pesos, así que estoy muy agradecido con todos. No tengo dinero para pagarles, pero sí tengo con qué pagarle a Dios por haberme bendecido con estas amistades.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!