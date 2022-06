Mijares convive más con Lucero que con su novia

El soldado del amor se convirtió en pescador. Mijares viajó a Cap Cana, República Dominicana, para recibir el máximo galardón otorgado en los Premios HEAT Latin Music Awards. El cantante de 64 años recibió la noche del jueves pasado El Globo por ser el Artista Oro de la séptima edición del evento realizado a orillas del mar. Siempre sonriente, humilde y con buen sentido del humor, llegó a su encuentro con la prensa luciendo un look playero: sombrero, sandalias, cadenas y pulseras acordes al ya inminente verano tropical.

Dijo sentirse pleno y feliz en esta etapa de su vida, en la que celebra 36 años de carrera, y a la par graba su disco 33. “La clave del éxito está en la paciencia”, comentó tras responder todas las preguntas de su vida privada, a diferencia de otros artistas.

Tus fans están felices por verte en un mismo show junto a Lucero, y además se ven muy contentos. ¿Se llevan mejor como exesposos? ¿Hay una mejor compenetración? No, “con penetración” no (risas). Ahora nos vemos más que cuando estábamos casados, y hasta vecinos somos. Cuando le sugerí la idea de vivir en su mismo edificio, le gustó en el instante y todo ha sido mejor ahora. Cuando estábamos casados a ella le tocaba grabar novela en Argentina y a mí disco en Estados Unidos. Ahora, como pareja divorciada, nos encontramos más, con mucho cariño y respeto; nos queremos muchísimo y somos buenos amigos, y eso lo perciben los fans. Mientras esté el interés de la gente por vernos y ver lo que le queremos entregar, está padre y lo seguiremos haciendo.

¿Fue una buena decisión ser vecinos? Claro, porque nuestros hijos no tuvieron que vivir una división de tiempos entre nosotros; eso de que una semana con el papá, y otra con la mamá, aquí no sucede. Estamos sólo a unos pisos de diferencia; eso ha hecho que ellos hayan podido crecer conviviendo más con los dos; nos hemos organizado muy bien.

Ahora que tu hija Lucerito está enfocada en su carrera musical, ¿qué consejo le das? Le he dado muchos, pero no me hace caso en ninguno, ella es ella. Tanto José como Lucerito nacieron en el medio artístico, desde chiquitos están acostumbrados a ver a su papá en un escenario, a su mamá en una novela o en un show; ellos se han formado desde pequeños en este mundo. Obviamente José tiene más inclinación hacia la música, y la beba más hacia el canto, aparte de tocar el piano y la guitarra. De verdad, Lucerito canta muy bonito, y aparte es muy auténtica, no trata de imitar a su mamá ni a mí. Tiene la misma sonrisa de Lucero, pero en su manera de cantar no se parece ni a ella ni a mí, tiene un estilo, y eso es importante.

¿Cómo haces para lidiar con las críticas a las que siempre has estado expuesto, y ahora más cuando también involucran a tu hija? Realmente no es cosa nueva, sólo que ahora cualquier persona con un teléfono puede subir un comentario positivo o negativo. En estos casos no me meto mucho en el tema, su mamá tampoco se clava, y Lucerito tampoco le presta atención. Imagínate que te pusieras a prestarle atención a todo lo que se dice. En lo particular nunca me atrevería a hacer un comentario ofensivo y despectivo de algo sólo porque no me gustó; eso es algo que ya traes en tu formación y educación. La beba está enfocada en terminar su preparatoria y continuar sus estudios en la música; realmente aún no pertenece al espectáculo, sólo que con nosotros ha tenido exposición.

¿Cómo ves su camino artístico? Lo único que recibe de Lucero y de mí es tratar de aconsejarla con buenas cosas que quizás nosotros vivimos y aprendimos, pero aparte está la parte individual en la que ella es muy independiente, le gusta hacer lo que quiere. Desde chiquita no la podías obligar a hacer algo que no le gustara, es muy definida en su carácter, muy luchona y le gusta cantar lo que le nazca del corazón; tiene muchas influencias musicales. Ella no se mete en si alguien dijo o si alguien criticó, no le da importancia.

¿Cómo enfrentas esta etapa de tu vida a los 64 años? ¿Te ha pegado la crisis de la edad? Psicológicamente no, pero físicamente sí; hace un año me operaron y me pusieron prótesis de la rodilla, pero ya era la cuarta cirugía. Me siento muy feliz en esta etapa de mi vida; me ha funcionado mucho tratar de estar siempre en el lugar y en el momento en el que estoy, disfrutarlo al máximo.