Miguel Pizarro reapareció en Televisa con más de 60 años y así luce

Hay rostros de las telenovelas que nunca se olvidan por más alejados que estén de la televisión, como el de Miguel Pizarro, el actor que desde finales de los años 80 ha participado en decenas de producciones de teatro y televisión.

El ganador del Premio TVyNovelas a Revelación masculina de 1989 reapareció en Televisa para una entrevista con Ricardo Escobar, que se transmitió en el programa 'Hoy'.

Ahí recordó que antes no le faltaba trabajo, y ahora, a sus casi 62 años, sigue buscando oportunidades para desenvolverse como actor. "Antes no me salía de la televisión, me tocaba Plaza Sésamo, telenovelas, nos tocó trabajar con un privilegio de actores y productores".

En 2004 atentó contra su vida, pero casi 18 años después, dice amar la vida... "Siempre la amé, de hecho fue un exceso de amor. A veces el exceso de pasión te puede confrontar de maneras sorpresivas. El más sorprendido de eso, fui yo".

Esa situación lo marcó profesionalmente: "Quedas de alguna manera marcado. Es un poco como los que salen de la cárcel, en la industria no quieren personas complicadas, entonces esto te puede crear, lamentablemente, (la fama) de que puedes ser conflictivo. Pero lo que sí soy es un apasionado del trabajo".

En cuestiones del amor, dice estar muy bien sin compañía: "Hay una vocación de soltero, y eso se me desarrolló mucho. Y de pronto también aprendes a vivir también así, es una opción".

A Miguel Pizarro seguramente lo recuerdas, según tu edad, en telenovelas como 'Teresa', 'Amor de nadie', 'Agujetas de color de rosa', La dueña', 'Luz Clarida', 'Serafín', 'Rayito de luz', 'Cómplices al rescate', 'Los ricos también lloran (2022)' o Rubí, donde interpretó a Loreto Echagüe.