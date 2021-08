Miguel Palmer: ¡Investigan fallido 'autoviudazo' de su actual pareja!

Hace casi cuatro meses, Miguel Palmer fue internado en un hospital por su hija Valeria después de reencontrarlo en completo estado de desnutrición y, supuestamente, mal medicado por su actual pareja, Edith Kleinman. Hoy, la salud del primer actor ha mejorado, aunque aguardan un lugar en el Hospital de Nutrición Salvador Zubirán para que un gastroenterólogo lo atienda de una oclusión intestinal derivada del suministro de un medicamento.

Es precisamente Valeria, quien ha estado este tiempo al pendiente de su padre, la que nos explica cómo va su convalecencia y las dificultades económicas que enfrenta para lograrlo, además de la situación legal en contra de Kleinman. Hasta el momento, la también actriz tiene una orden de restricción hacia Miguel Palmer, y está en proceso de investigación por intento de homicidio.

¿Cómo va la salud de tu papá? "Ha mejorado mucho; está estable, hace todo lo que los médicos le dicen. Es muy difícil recuperarse de un estado de desnutrición como en el que lo encontré. Por tanto rivotril (medicamento recetado para problemas de epilepsia) que le daban a tomar, hoy necesita de un neurogastroenterólogo, porque su movilidad no está al cien; el medicamento le paralizó parte del sistema gástrico.

A casi cuatro meses de encontrarlo en estado crítico, ¿cómo lo ves ahora? "Sigue delgado, ha subido muy poco de peso. Perdió mucha masa muscular, pero como siempre ha sido un hombre disciplinado, es constante con los ejercicios que le han puesto. Las piernas ya las tiene bastante fuertes; no movía la pierna y el brazo izquierdos. Justo en el brazo, días después de ser internado, se le descubrió una luxación que hasta el momento se desconoce cómo la sufrió. Ya tiene más movimiento en su brazo, sus dedos, su muñeca y también en la pierna.

¿Está consciente? "Sí. Se le dificulta hablar por el infarto cerebral que sufrió, se le iba un poco de lado la boca, pero ya no tanto. Lo más importante es que tiene muchas ganas de salir adelante; en su momento, la mujer con la que vivía dijo que mi padre ya se quería morir, y eso nos pasa a todos, pero de eso a dejarse morir dista mucho. Ya resistió casi cuatro meses en el hospital y le echa ganas a todo.

¿Qué tipo de terapia lleva? "Tiene ejercicios físicos, respiratorios, terapia del habla, y todo lo hace con muchas ganas. Es obvio que sí quiere estar aquí con nosotros.

¿Cómo cubres los gastos de hospitalización de tu papá? "Todo ha sido por medio de la ANDA; tengo todo el apoyo de ellos.

¿Puedes platicar con él? "Sí; no pláticas largas, porque se le dificulta el habla, pero está consciente, me contesta. Me dice “sí” o “no”, aunque a veces no tiene ganas, y es comprensible. Antes de ser internado pasó un año de encierro por la pandemia, así que no lo forzamos.

¿Te ha pedido ver a la señora Edith? "Le he preguntado si quiere que le llame, pero me dice que no quiere ver a esa señora.

¿Y ella lo ha ido a ver? "Al principio, pero ya había una orden de restricción; le prohibieron la entrada, trató de burlar la seguridad, pero no pudo. Ahora, una cosa es lo que yo entablé ante las autoridades, y otra lo que mi papá quiera, pero dice que no quiere verla.

Pese a la orden de restricción que pusiste, ¿ningún abogado o ella misma ha buscado ejercer su derecho de poder visitarlo? "No, nada

¿Siguen las cosas de Edith en casa de tu papá? "No, las tiene la Fiscalía. Son un par de zapatos, cuatro vestidos... No era nada extraordinario, ni joyas ni nada. Es casa de mi papá, y todo lo que hay es de él, ahí crecí.

Eres hija única, ¿en quién te apoyas en estos momentos difíciles? "Tengo un hermano, hijo de Carmen Monge, pero no se ha hecho presente; se pelearon hace como 16 años, no le habla ni a su mamá. Es ya un hombre de 38 años con un hijo de ocho. Su mamá me apoya en ir a casa de mi padre y ver algunas cosas; es como otra madre para mí, y se lleva bien con mi madre.

Aparte de la orden de restricción, ¿sigue el proceso legal contra ella? "Sí; los peritos que fueron a la casa se llevaron varias cosas, tomaron fotografías... Encontraron cosas que yo no me había percatado. El fiscal me dijo que todo indica un intento de homicidio, y eso es cárcel.

¿Cómo le haces para solventar gastos de tu casa, tu mamá y ahora tu papá? "Estaba produciendo teatro en corto, ya me perfilaba a hacer producciones más grandes, y todo me cambió con la pandemia. No hay mucho trabajo, tengo que ver gastos de mi mamá, estar al pendiente de los pagos de servicios de la casa de mi padre, los míos, y espero que me duren un poco más mis ahorros en lo que sale trabajo.

¿Puedes usar el dinero de tu papá? "Sus cuentas están vacías, y sus entradas de dinero de la ANDA, la Asociación Rafael Banquells y la ayuda del Gobierno están en pausa; no puedo hacer nada, no tengo ningún poder y él no está en condiciones de firmar algo, ni quiero, porque sería abusar. Mientras pueda seguir pagando los servicios de su casa, lo haré. Esta señora tiene en su poder sus tarjetas, su celular... Llegan los estados de cuenta de mi papá y están en ceros, pero yo no me meto. La fiscalía me indicó que todo lo verán ellos.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!