Miguel Bosé no cree en la variante ómicron de Covid

Miguel Bosé, como Paty Navidad y Eduardo Verástegui, forma parte de un grupo de famosos que están en contra de las vacunas de Covid. En el caso de Navidad, a pesar de haber sido diagnosticada con Covid y haber estado en el hospital, asegura que la enfermedad es un invento.

Verástegui justo hace unos días dio positivo al coronavirus pero dijo que se mantiene firme en su postura anti vacunas, pues prefiere encomendarse a rezar el rosario.

Bosé ahora ha dado una entrevista en la que asegura que la gravedad de la variante ómicron de Covid (que ha provocado que la Organización Mundial de la Salud recomiende posponer las reuniones y festejos navideños) no existe.

En tono irónico, el cantante español declaró: “La ómicron es tan grave, tan grave, tan grave que en la mayoría de los países del mundo hay mortalidad cero”.

Bosé señaló que detrás del Covid hay una conspiración: “mientras estuvieron escondidos, su trabajo lo hicieron de forma brillante pero ya salieron a la luz, ya sabemos quiénes son y dónde están”.

Dijo que por sus declaraciones ha sufrido una persecución que ha afectado su carrera musical. “Me atacan día y noche, me encierran, me secuestran en mi profesión, niegan mi profesión pero voy a recuperar; si me dejan dos años encerrados pues escribo un libro”.

Finalmente, Miguel Bosé dijo enfático: “yo estoy del lado de la verdad es que nos quieren matar a todos con las vacunas que no son vacunas. Los gobiernos no nos quieren, los gobiernos no nos protegen; es todo una corrupción, es una manipulación y es un desastre”.