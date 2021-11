Mientras Tenoch se queja, a Adriana Fonseca también la discriminan... por tener ojos claros

Ya hasta existe el movimiento Poder Prieto, promovido por varios famosos que buscan erradicar el racismo por el color de piel, pero también hay celebridades como Adriana Fonseca que denuncian discriminación y no necesariamente por ser morena.

La actriz habló de lo difícil que es posicionarse en Estados Unidos, donde todavía existen clichés de cómo debería lucir una mexicana. Ella, que no es morena y que tiene los ojos claros, ha enfrentado el rechazo, tal como lo han denunciado Tenoch Huerta o Maya Zapata.

"A mí me discriminan por tener los ojos claros. No me creen que soy mexicana, no me creen que soy jarocha, que me falta 'pechonalidad', que me falta lo otro para ser latina", dijo la actriz.

Adriana Fonseca resaltó: "Es irónico, pero hay un estereotipo muy marcado del latino que sí hay que romper y que también yo creo que es parte de mi misión, el decir 'soy jarocha, tengo acento'. No es la única Sofía Vergara que es rubia, no es la única Salma Hayek, que somos del tipo. Hay un cliché muy marcado, y ya veremos si mejora".

Eso sí, admitió que no cambiaría rasgos físicos para encajar, aunque "Sí he cambiado mi color de cabello. A mí me encanta andar con rayitos. Y lo tengo que usar castaño oscuro".

Los comentarios de Adriana Fonseca contrastan con los hechos por Tenoch Huerta, quien señala que a las personas morenas son a las que discriminan en esta época del año...

Llegó la bonita época del año en que los prietos seremos seguidos en todos los centros comerciales, nos pedirán los tickets de compra y revisaran las bolsas; preguntaran si tienen saldo nuestras tarjetas de débito y nos mirarán con desconfianza cada que entremos a lugares fifís".

