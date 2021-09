Mientras Adamari da carpetazo, Toni Costa insiste: "La extraño, la amo, quiero regresar"

Siempre hay dos versiones de una misma historia, y en la de Adamari López y Toni Costa, se nota que solo una parte no pierde la esperanza de una reconciliación después de un par de meses de ruptura.

Y es que mientras Adamari López confesó que decidió terminar porque había "cosas que no podía permitir", el bailarín español insiste en que esto se trata de un reto del que anhela salir victorioso.

"Creo que es el reto más complicado que se nos está planteando, pero el deseo es que todos esos retos ayuden para que el día de mañana —si tiene que ser para bien— estaremos juntos. Pienso que esta separación nos ha venido bien a todos y ha sido algo que tenía que pasar", dijo a People en Español.

Toni Costa es honesto: "Claro que sí quiero regresar, pero sé que es una cuestión de tiempo y de cosas que se tienen que dar. "La extraño, la amo, tenemos que reconquistarnos. Extraño el hogar. Hemos puesto mucho por las dos partes en ese hogar y claro que se extraña".

El bailarín quiere hacer todo a su alcance por reconquistar a Adamari López: "Claro que sí, que estoy dispuesto a hacerlo pero se tienen que dar una serie de cosas". Sin embargo, sabe que no depende solo de él: "Esto son dos partes y por mi parte pues sí, me encantaría y ojalá que todo se propicie para que eso pueda ser".

Y sobre lo que los llevó a separarse, Toni se limita a decir: "Son motivos personales, son cosas que ocurren en muchísimas parejas, y que a veces una ruptura nos puede dejar crecer individualmente para luego llegar mucho más fuertes".

"Yo deseo que no pase mucho tiempo porque a mí me gusta sentir, me gusta tener el contacto y me gusta afrontar las cosas para que no se enfríen y luego sea menos difícil poderlo arreglar", dijo el coreógrafo.

