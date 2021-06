Michelle Vieth y Silverio Rocchi responden si surgió romance en 'Hoy'

Debido a la gran química que demostraban en la pista de baile de 'las estrellas bailan en Hoy', pronto se comenzó a especular que nació un romance entre Michelle Vieth y Silverio Rocchi.

Así que cuando llegaron esta mañana al programa 'Hoy', los conductores no pudieron evitar cuestionarles al respecto, sobre todo luego de que se le señalara al ex futbolista de ser infiel.

Michelle dijo: "Mira, Gali, yo creo que los dos estamos en una etapa de la vida donde estamos disfrutando de lo que estamos viviendo. A mí me han pasado muchas cosas, estamos viviendo el momento todos, tenemos familias, tenemos hijos y creo que hay que ser responsables".

Y aseguró: "Silverio es un caballero, siempre va a estar conmigo, con esta amistad, con este cariño, es mutuo, eso se vio en la pantalla".

Apenas el viernes, durante la final del reality, nació su tercer bebé, una niña que se llamará Sía. Así que Silverio aclaró que es soltero:

Silverio también argumentó: "Uno sabe quién es. Yo nunca he tapado el sol con un dedo, es muy diferente ser un oportunista a ser un caballero. Yo soy divorciado hace 5 años, y hace un año tuve una relación de la que resultó embarazada, no fue un momento fácil, pero como hombre me hago responsable, jamás dejaría a un hijo mío abandonado", confeso Silverio.

Sin embargo, ante la insistencia de Martha Figueroa y Galilea Montijo, Silverio no rechazó la posibilidad de iniciar un romance con Michelle:

"Dejamos la puerta abierta. Estamos en un momento, quizá las circunstancias, todo, la familia, los niños... Yo agradezco, no hay casualidades en la vida, que Mich haya sido mi pareja de baile, va a contar conmigo para siempre, ahí voy a estar".

