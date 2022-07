Michelle Vieth toma el micrófono, responde a sus críticos y conduce los Premios Juventud

La actriz ha decidido tomar el reto de sumar la conducción a su curriculum y la entrega de premios que se lleva a cabo este jueves es una prueba de fuego para ella.

"Estoy en una etapa de plenitud de mi vida; estoy muy emocionada por lo que pueda pasar, me preparé, estudié y engo todo un equipo de trabajo que me ha apoyado. Ya tengo muchísima expectatva de ver como es el mundo del espectáculo desde el otro lado, ya sin micrófono".

Los Premios Juventud galardonan a lo mejor de la música

latina. Se realizará por primera vez fuera de Miami, Florida, teniendo como sede de su edición 2022 el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan de Puerto Rico.

La mayor cantidad de nominaciones son para los cantantes colombianos Karol G y J Balvin, con once categorías cada uno, seguidos por los puertorriqueños Rauw Alejandro, con 9 y Farruko con 8.

Vieth cuenta que cuando le dijo a sus hijos que sería la conductora de los premios, todos quisieron ir con ella.

"Se querían meter a la maleta, los tuve que sacar porque los cuatro son fan de alguno de los artistas", cuenta Vieth.

Michelle sabe que en esta nueva etapa de su carrera como conductora, hay un riesgo pero ella está dispuesta a afrontarlo.

"Me he preparado mucho para este momento, y ahora sí que como yo siempre digo: véanme, y si les gusta lo que hago, recomiéndenlo , y si no les gusta, pues critiquenme. Estoy lista también para recibir las críticas".