Michelle Ruvalcaba echa veneno contra Gustavo A. Infante y dice que ni es periodista

Acostumbrados a intentar generar polémica, el programa SNserio de la cadena Multimedios invitó a los presentadores del programa 'Chismorreo', Fabián Lavalle, Ivonne Chávez y Michelle Ruvalcaba.

En una dinámica, los pusieron a enumerar de mejor a peor periodista colega a las siguientes personas: Maxine Woodside, Pati Chapoy, Mara Patricia Castañeda, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante.

Los tres invitados coincidieron en colocar al periodista de 'De primera mano' en último lugar de sus conteos. Por ejemplo, Fabián Lavalle dijo sobre Gustavo Adolfo Infante: "No voy a hablar ni mal ni bien, yo no tengo ningún roce. Mi único problema es que creo que ha equivocado el camino. Una cosa es hacer espectáculos, y otra cosa es hacer las notas y dañar gente. Para mí, ni fu ni fa".

Pero cuando tocó el turno de Michelle Ruvalcaba, quien ya ha sido abierto sobre su animadversión con Gustavo Adolfo Infante, explicó: "Para mí que tenga muchos años alguien en una carrera, sí tiene una importancia, pero para mí no representa lo más importante. Porque con que algún momento haya causado algo catastrófico, lo echa a perder, entonces yo no me dejo llevar por la trayectoria".

Michelle expresó sobre su excompañero: "Él ya dejó de pensar que es periodista y se siente juez, verdugo, una persona que cree que puede dar clases de cómo ir bien o mal por la vida, entonces para mí ya no es periodista".

Ruvalcaba también opinó sobre Pati Chapoy: "Últimamente ha caído en entrevistas a modo, que estás teniendo ahí al personaje del momento que le tienes que preguntar y no lo haces porque te cae bien o quieres quedar bien, para mí ya perdió mucha calidad en su trabajo".

Cabe recordar que Michelle Rubalcava ha aprovechado varios momentos para evidenciar a su excompañero, tachando a Gustavo de "Chillona", "Closetera" y haberle quitado trabajo a tantas personas.

