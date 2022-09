Michelle Rubalcava lo llama "chillona" y Gustavo A. Infante lo tacha de "borracho"

El pleito en vivo de Gustavo Adolfo Infante contra Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en 'Sale el sol' generó diversas opiniones y posturas que terminaron sepultando al comunicador en una ola de críticas y adjetivos, como los que publicó Michelle Rubalcava.

El excolaborador de 'De primera mano' fue uno de los primeros en reaccionar ante el incómodo momento ocurrido la mañana del jueves 8 de septiembre, cuando Gustavo dijo que estaba harto de sus compañeras y las llamó "ardidas" porque él sí tiene noticias exclusivas de los famosos.

Michelle publicó en Twitter: "Además de closetera, salió chillona".

Más tarde compartió un comunicado donde Sergio Mayer descalifica el actuar de Gustavo Adolfo Infante, donde pide a los directivos de Imagen Televisión reconsiderar tener en sus filas a "personas que dañan la reputación del canal" en "un acto claro de acoso laboral y de prepotencia".

Además compartir el comunicado de Mayer, Michelle Rubalcava agregó: "Es que el problema de ese tipo es que odia tanto a las mujeres PORQUE SIEMPRE QUIZO SER UNA esa es la verdad, todo mi apoyo a @vegabiestro @anamaalvarado ojo ahí @ImagenTVMex".

Más tarde, Michelle escribió: "¡En el fondo me da lastima! Nos ha quitado a tantos el pan de la boca por su represion, frustración y poco talento que no sabe todo lo que le va a cobrar la vida y de corazón no le deseo nada malo pero ni modos KARMA ES KARMA".

Pero la versión de Gustavo salió a la luz.

En su programa para YouTube, Infante se refirió a Michelle, y recordó: "Dice que yo lo corrí... Si yo les contara por qué se fue, por las borracheras que se pone y porque le empizarrarte a tirar la onda a los ejecutivos de esta empresa. Esa es la verdad, se pone borracho y le tira la onda a quien no debe, a los señores, a los ejecutivos, esa es la verdad del borrachito de Michelle Ruvalcaba".

Lo dijo en el minuto 9:15 del siguiente video:

Te recomendamos:

Carlos III saluda a sus nuevos súbditos desde Buckingham

Carlos I y Carlos II: quiénes son los antecesores del rey Carlos III

Castillo de Balmoral, el castillo donde la reina Isabel II murió

Esto es lo que te costaría comprar y vivir en una casa de la reina Isabel II