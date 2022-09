Michelle Rubalcava fulmina a Gustavo y lanzan petición para que sea despedido de Imagen TV

El pleito en vivo de Gustavo Adolfo Infante contra Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en 'Sale el sol' generó una ola de críticas de su excompañero Michelle Rubalcava, quien ha llamado al presentador “chillona”, “closetera” y algunos adjetivos más.

Gustavo ya respondió a Michelle, y aseguró en su canal de YouTube: "Dice que yo lo corrí... Si yo les contara por qué se fue, por las borracheras que se pone y porque le empizarrarte a tirar la onda a los ejecutivos de esta empresa. Esa es la verdad, se pone borracho y le tira la onda a quien no debe, a los señores, a los ejecutivos, esa es la verdad del borrachito de Michelle Ruvalcaba".

Así que Michelle publicó en Twitter:

También compartió el video donde hablan de él, y anotó: "Ya bebé, acéptalo, me amas".

Otro de los mensajes de Michelle contra Gustavo, fue: "Es que el problema de ese tipo es que odia tanto a las mujeres PORQUE SIEMPRE QUIZO SER UNA esa es la verdad, todo mi apoyo a @vegabiestro @anamaalvarado ojo ahí @ImagenTVMex".

Más tarde, Michelle escribió: "¡En el fondo me da lastima! Nos ha quitado a tantos el pan de la boca por su represion, frustración y poco talento que no sabe todo lo que le va a cobrar la vida y de corazón no le deseo nada malo pero ni modos KARMA ES KARMA".

Surgió una petición para que Gustavo sea despedido de Imagen TV.

La actriz Laura Zapata, Michelle Rubalcava, entre otros, han compartido en redes sociales la petición que está abierta en la plataforma Change.org para solicitar que Gustavo Adolfo Infante sea despedido de la cadena Imagen Televisión.

La persona Eloina del Río inició la petición dirigida a Olegario Vázquez Aldir (Director) para "levantar la voz y pedir el despido de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen Tv, ya que durante sus colaboraciones este conductor ha dado incontables muestras de machismo, misoginia, homofobia, racismo y discriminación Y cuando discrepa en opiniones, ataca con todo tipo de groserías a sus colegas periodistas amenazándolos, les mienta la madre madre y lo impensable: ¡HASTA NOS HA MENTADO LA MADRE AL MISMO PÚBLICO QUE LO SEGUIMOS! ¿era esta la promesa por parte de Imagen Tv de brindarnos una nueva televisión? ¿muestra esta persona el suficiente profesionalismo para ocupar ese espacio? ¿Es ésta la televisión que nos merecemos?

"NO PODEMOS, NI DEBEMOS terminar normalizando de esta forma la violencia verbal, de la cual este conductor hace alarde sin mostrar el menor respeto y gratitud hacia quienes lo vemos. Porque si bien tenemos claro que estamos hablando de programas de espectáculos, también es verdad que como comunicador, éste señor tiene el poder de entrar diariamente a millones de hogares y lo está haciendo con total irresponsabilidad. Él se siente inamovible, al grado de que no le importa en lo más mínimo cuidar su imagen en otros medios -donde muestra deleznables actitudes- y resulta imposible seguir viendo sus programas al descubrir tan baja calidad como ser humano. Basta buscar en Youtube: "Gustavo Adolfo insulta a" para ver sus más recientes ataques. ¿Quien va a querer sentarse a disfrutar un rato de T.V. para ver a semejante personaje? Gustavo Adolfo Infante, con nosotros, el público, las amenazas no te van a funcionar. Estamos cansados de tu agresividad y de verte rebasar todos los límites permisibles. Nosotros te pusimos donde estás Y SOMOS NOSOTROS QUIENES PEDIMOS TU SALIDA".

La meta son 7 mil 500 firmas, que están por superar.

