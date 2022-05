Michelle Rubalcava despotrica contra Laura G y le recuerda que "se iba a las cabañas"

Durante el programa matutino Vivalavi de Multimedios, Michelle Rubalcava presentó una nota sobre Laura G, pero terminó despotricando y recordándole su pasado con Carlos Loret de Mola.

En entrevista con Inés Moreno, Laura G comentó que tiene buenas amistades por su trabajo en Televisa, pero que durante esa época no se sentía "valorada". "Siempre es esto de que hay alguien mejor, no hay libertad de decir 'yo valgo esto'; es un juego psicológico donde no te terminas de sentir valorada".

Pero a decir de Michelle Rubalcava, Laura G "le echa la culpa a las empresas, pero ¿cómo te van a valorar si les das sapes a tus compañeras al aire? Se sentía la divina garza porque se iba a las cabañas de las afueras de la Ciudad de México, con Loret de Mola... Entonces, señorita, no se trata de que la empresa no la valore, se trata de que cheque usted cómo se portó".

Antes de que lo acusaran de misógino, el periodista dijo: "Aquí no tiene que ver el género, cómo es posible, porque aquí los dos (Refiriéndose también a Loret de Mola) tienen la culpa. Yo si sé que un casado me está tirando la onda y me está llevando a una cabaña, pues yo no me voy a ir porque a mí no se me va a olvidar porque hay una esposa y unos hijos".

"No es la empresa, es cómo te comportas tú, a lo mejor eso se llama karma por la vida, ¿no?", le echó en cara.

Por si fuera poco, Michelle admitió que le cae mal Laura G y que nunca ha tenido buenas referencias de ella: "Es mucha la gente... Yo vivía en Monterrey, no me quiero dejar llevar por lo que dicen, pero cuando el río suena... y a mí rara vez me hablan bien de Laura G".

"Y no lo hago por venganza, a mí siempre me ha caído mal, la verdad... Yo no me ando buscando mis entradas a las televisoras en las afueras, en las cabañas... ¡Es la verdad! Que vea el pasado que trae y luego viene a criticar a los compañeros".