Michelle Rodríguez se contagió de COVID-19, pero gracias a la vacuna, así le fue

La conductora de Faisy Nights, Michelle Rodríguez, confiesa que recibir las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 la salvó de sufrir síntomas graves y tener complicaciones de salud ahora que recién se contagió de este virus. Además, asegura que nunca ha bajado la guardia, incluso después de recibir la inmunización, pues está consciente de que tener la vacuna no te exenta de los contagios.

¿Cómo viviste el COVID-19? "Es la primera vez que desafortunadamente me contagié de COVID, la verdad es que ya me había vacunado, entonces, creo que eso hizo que mis síntomas fueran casi nulos, sólo estuve un par de días sintiendo dolor de cabeza, poca tos y cansancio. Ahora siento que me canso muy rápido y me mareo, pero todo estuvo bien, dentro de todo.

Te recuperaste rápido, porque se te vio muy activa en tu regreso a la televisión después del contagio... "Sí, la verdad es que estoy muy contenta y satisfecha por cómo sobrellevé la enfermedad sin complicarme. Me hace enormemente feliz trabajar y me divierte. También, definitivamente, el ánimo ayuda muchísimo en la batalla de mantenerse sano, esas ganas de salir adelante funcionan para tu mente. Nada de que si estamos mal de salud nos apachurramos, ¡no!, todo lo contrario, hay que echarle ganas. Es algo que he aprendido de mi mamá, ¡a darle con todo!

¿El buen ánimo te sirvió para los días que estuviste en cuarentena en casa? "Claro, por supuesto, todo es actitud en la vida. Hubo un par de días que, no puedo mentir, sí me sentí un poco triste y con el ánimo decaído, y es algo normal porque te entran sentimientos de confusión al sentirte rara con tu cuerpo, te da culpa en ocasiones, pero pese a todo, mantuve el buen ánimo. Al mal tiempo, siempre buena cara.

¿Tuviste miedo en algún momento? "Sí, hay ocasiones que te pones a pensar mucho y comienzas a poner en duda tu mejoría, sientes que en cualquier momento las cosas pueden empeorar.

¿Sentiste que no te contagiarías por estar vacunada? "No, siempre supe el riesgo. No por estar vacunados estamos inmunes, sólo hace que se aminoren los síntomas y la enfermedad no sea más fuerte, pero claro que puedes contagiarte, aun y teniendo las dos dosis de cualquier vacuna.

¿Tomaste todas las precauciones aun estando vacunada? "Absolutamente todas. No hay que aflojar ni poquito, hay que seguir cuidándonos y no sólo por nosotros, sino por quienes nos rodean. La mejor manera de decirles a los demás que los queremos es cuidarnos nosotros. No nos podemos olvidar que hay que lavarnos las manos constantemente, usar el cubrebocas, gel antibacterial y guardar la sana distancia.

Siempre eres muy activa, ¿cómo hiciste en los días de cuarentena? "La cuarentena la ocupé para hacer varios proyectos, hice ejercicio, escribí cosas y descansé, mi cuerpo necesitaba un descanso. No por el hecho de sentirnos bien estamos bien del todo. Hay que cuidarnos mucho y ponerle atención a las señales de alarma que nos da nuestro cuerpo.

¿Cuál es tu consejo para quienes están bajando la guardia? "La pandemia no ha acabado, está fuerte la situación otra vez; hay muchos contagios y personas en los hospitales. El mayor consejo es seguir cuidándonos como en el principio de la pandemia, hay que ser responsables con uno mismo y con los demás.

¿Tienes alguna secuela? "No mucho, sólo que todavía me canso cuando hago alguna actividad. De pronto me agito como si hubiese hecho mucho ejercicio intenso en poco tiempo, pero hay que echarle ganas, y poco a poco.

