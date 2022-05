Michelle Renaud y sus mensajes ocultos en espera de que confirme romance con Osvaldo Benavides

Han pasado varias semanas desde que se rumora que Michelle Renaud y Osvaldo Benavides viven un tórrido romance, y mientras ellos deciden confirmarlo, la actriz publica mensajes que podrían decir más de lo que parece.

En sus historias de Instagram, la protagonista de 'La Herencia' compartió un par de frases que podrían explicar lo que ocurre en su vida personal. Compartió una palabra árabe, Maktub, que significa "que lo que está destinado a suceder siempre encontrará una forma única, mágica y maravillosa para manifestarse".

También publicó la frase "Cree en tu corazón"... ¿Como indirecta a lo que está viviendo en lo personal?

Lo cierto es que no ha existido una confirmación del romance. Pese a que existen imágenes que comprueban que salen en pareja y hasta con sus hijos, los actores no han dicho nada.

Incluso el programa Hoy confirmó las salidas de Michelle con Osvaldo, aunque ella insiste en tomar todo como "gajes del oficio".

"Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto. A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto (…) Cada cosa que publican de mí le da promoción a La Herencia, así que gracias", dijo la actriz a Hoy.