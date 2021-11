Michelle Renaud y Danilo Carrera, pese al truene, se siguen amando y los cachamos

Todo parece indicar que la historia de amor entre Danilo Carrera y Michelle Renaud aún no llega a su fin. A pesar de que el actor en días pasados confirmó su rompimiento con la actriz, es ella quien tras ser cuestionada por TVyNovelas sobre la posibilidad de una reconciliación, sutilmente nos respondió: “No lo sé, la vida es una telenovela”… Y efectivamente, nuestra lente, en exclusiva, hace unos días captó a la pareja en los pasillos de Televisa San Ángel, y no precisamente grabando una escena, sino fuera de cámaras, sellando el inmenso cariño que se tienen con un tierno y profundo abrazo, el cual, sin duda, deja entrever que podría existir una nueva oportunidad entre ellos.

MICHELLE HABLÓ POR PRIMERA VEZ DESPUÉS DE SU QUIEBRE Luego de que Danilo Carrera confirmara en un evento público su rompimiento con la actriz y declarara que estaba “soltero”, Michelle sólo se limitó a compartir en su Instagram la frase: “Una relación sólo funciona cuando los dos tienen la misma intención. ¡Crecer juntos!”, y se mantuvo en silencio, hasta que hace unos días, aunque un poco renuente, accedió a platicar con TVyNovelas al respecto.

¿Cómo cierras este año? Con mucho trabajo, haciendo cine, que es algo nuevo para mí, y estoy feliz, con telenovela y con mi hijo, que me llena el corazón, pero sobre todo con mucho aprendizaje; este 2021 nos trajo una revolcada, sin embargo, estoy muy contenta con todo lo vivido.

Sin duda, has sido un ejemplo de resiliencia para tu hijo… Sí, la verdad, creo que soy una gran mamá, me encanta ser madre, Marcelo me ha enseñado que uno no es lo que dice que es, sino lo que hace, y me gusta hacer cosas que me hagan sentir orgullosa de la mamá que soy; veo a Marcelo y digo: “¡Está hermoso!”.

Hablas de aprendizaje, ¿qué aprendiste? Que sólo se vive una vez, y que si actúas con el corazón, sea lo que sea que estés haciendo, va a ser algo bonito, no hay que quedarnos con las ganas de decirle a la gente que la queremos, con las ganas de cumplir sueños; creo que es muy importante confiar en nosotros y también darnos cuenta de que la vida cambia en un segundo y hay que acoplarnos a todos los cambios, no hay que resistirnos jamás, porque la vida está cambiando todo el tiempo, y entre más rápido fluyamos, más felices vamos a ser.

Hablando de cambios, ¿cómo está tu corazón en este momento? Estoy soltera, feliz de todo lo que he vivido…

¿Qué pasó con Danilo? ¿Sigues tu duelo? Sí… Viviendo la vida, aprendiendo y superagradecida de todos los momentos vividos; no me arrepiento de nada, he sido muy feliz…

¿Crees que exista la posibilidad de una reconciliación? No lo sé, la vida es una telenovela.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!