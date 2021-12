Michelle Renaud y Danilo Carrera no son novios pero esta semana se la pasaron juntos

Hace un año anunciaron su civilizada ruptura, y meses más tarde se reconciliaron y hasta presumían la cercanía del actor con el hijo de ella, pero ya es definitivo: Danilo Carrera y Michelle Renaud terminaron. Sin embargo, siguen saliendo y se presumen juntos.

Ocurrió esta semana, durante la celebración de 10 años de carrera de Danilo, quien escribió en instagram un agradecimiento a Michelle "por la magia".

"Celebrar 10 años de carrera con la gente que estuvo conmigo desde el día uno, no tiene precio. Aún recuerdo mi primer llamado, sin experiencia y con muy poca gente creyendo en mi. Gracias #MAXIMO , gracias #LEO, hoy somos millones en todo el mundo los que formamos parte de esta historia con facetas como actuación, presentación, fútbol, escritora de libros y muy pronto NUESTRA primera película , escrita y producida por mi con mucho amor para ustedes. Les diría, viendo hacia atrás que estos 10 años han sido lo mejor, pero no! Lo mejor esta por delante de nosotros y lo puedo asegurar, porque se hoy que la única manera de predecir el futuro, es creándolo. #Gracias familia. @michellerenaud gracias por la magia".



También aparecieron juntos en una celebración con varios famosos de Televisa. Incluso posaron junto a Emilio Azcárraga Jean.

Incluso en las selfies grupales, se notaba la cercanía y complicidad de los ex novios.



Fue hace un mes cuando el galán de la telenovela 'Contigo sí confirmó con todas sus letras: "Estoy soltero. No tengo nada más que decir".

"Al final del día, creo que están enterados de la situación. Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa, increíble, y le mando mucho amor", dijo sobre su ex.

Sobre una reconciliación, Danilo dudó: "No sé, la verdad es que no te podría decir, pero pues no, hoy no". Eso sí, desestimó por completo las versiones que apuntan a que ella le fue infiel con Matías Novoa: "Nunca. Es una dama, es una mujer increíble. Cuando estuvimos juntos me dio una relación padrísima en la que hubo diferencias, es más difícil terminar cuando hay diferencias que cuando hay una infidelidad. No hubo infidelidad ni de su parte ni de mi parte".

Días después, TVyNovelas los cachó muy cariñosos en los pasillos de Televisa San Ángel y al preguntarle de una reconciliación, Michelle Renaud contestó "no lo sé, la vida es una telenovela".

