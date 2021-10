Mich, el hijo de Consuelo Duval que triunfa como actor en EEUU y así canta

Es común escuchar que los hijos de famosos la tienen el doble de difícil cuando se trata de triunfar, pero Michel Duval, hijo de la actriz Consuelo Duval, es un ejemplo de éxito internacional que parece no detenerse.

El guapo joven ha sentado las bases de una carrera en Hollywood, al participar en series como Deadly Class y Queen of the South. Pero la audiencia hispana en Estados Unidos no lo deja escapar y sigue vigente en la pantalla de Telemundo.



Michel nació el 10 de febrero de 1994. Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y después en la American Academy of Dramatic Arts, en Nueva York.

Debutó en la serie de MTV 'Último año' y participó en telenovelas de Televisa como 'Lo imperdonable' y 'Atrévete a soñar'. Las series son lo suyo, en Telemundo trabajó en 'Señora Acero' y para Netflix lo vimos en 'Diablero'.

Actualmente participa en 'Parientes a la fuerza', la nueva comedia de Telemundo protagonizada por Guy Ecker y Bárbara de Regil. Ahí comparte créditos con Carmen Aun y Chantal Andere.

Pero a la par del lanzamiento de 'Parientes a la fuerza', Michelle Duval se abre paso como cantante. Desde hace varios años ha lanzado sencillos y hace unos días estrenó 'Ella', en colaboración con Mathilde Sobrino.

No solo es actor y cantante. También tiene una productora llamada Luna Films, donde ha realizado diversos proyectos, algunos escritos y dirigidos por él mismo.

