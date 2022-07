"Mi retiro está muy cerca": Galy Galiano dejará la música

Con 40 años de trayectoria, Galy Galiano se asume como un artista inquieto que no permanece en un solo género musical así le haya dado grandes satisfacciones; tampoco limitarse sólo a la música. Incluso, el colombiano ya piensa seriamente en el retiro de este arte, y advierte que ésta puede ser una de las últimas entrevistas que conceda.

A tal grado llega su inquietud de cambiar de aires que ya está listo para su siguiente trabajo artístico: una novela, y adelanta tener listo el libro Llévame contigo, una historia de un amor puro, honesto y profundo donde la muerte juega un papel sutil: él, hijo de aristócratas italianos; ella, una mujer sencilla, auténtica… Ambos unieron sus vidas hasta que un infortunio truncó la felicidad: la muerte, que se convierte en su amiga.

“ME DEJO LLEVAR POR EL INSTINTO, LAS SENSACIONES”

El cantautor nos contesta desde su casa en Chiringuaná, Colombia, y reconoce que su vida en el arte no se limita a lo que se le imponga desde una compañía de discos. “Si hoy quiero tocar salsa, hago salsa o ranchero o norteño, lo que sienta en ese momento. A mí me mueven las canciones con lenguaje que interprete a la gente en su diario vivir”.

Asimismo, defiende el estilo musical que lo ha distinguido por más de cuatro décadas; y si bien sabe que la mayoría de los artistas son diferentes a él, “Yo me dejo llevar por el instinto, por las sensaciones”, y se acepta como un rebelde de la música al no dejarse imponer por lo que la compañía de discos le diga. “Soy tan amante de la diversidad de géneros musicales que alguna vez cruzó por mi mente hacer algo de reggaetón; afortunadamente mis hijos me detuvieron y quedó sólo como un grato recuerdo”. De arrepentirse por algo después del camino andado, reflexiona y señala que en la vida los desaciertos son para aprender a ser una mejor persona, sin que vuelvas a repetir los mismos errores”.

Ya entrados en confianza, Carmelo Galiano Cotes nos revela que su ciclo en la música está por llegar a su fin; incluso, advierte que ésta quizá sea de las últimas, sino es que la última entrevista exclusiva que dará; habrá, adelanta, “conferencias de prensa en cada país que me quede por visitar; después, colgaré al cantante y me dedicaré a otra cosa”.

¿A qué otra cosa? Acabo de terminar una novela de realismo mágico: Llévame contigo, muy al estilo de Gabriel García Márquez. Además, ya se está haciendo el guión para que sea una película; habla sobre la muerte, por eso mismo me gustaría tocar puertas de alguna editorial en México, porque sé que en ese país, la muerte tiene un trato mágico, diferente, la veneran, y creo que conectaría muy bien. Por ello, de ahora en adelante, he decidido dedicarme a escribir novelas y guiones para cine.

¿Pero ya no cantarás reggaetón? (Risas). Ok, ya no haré nada de reggaetón.