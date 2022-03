"Mi papá tuvo que ver en mi primera experiencia sexual": José Joel

El pasado 17 de febrero, José José habría cumplido 74 años. Con esa ilusión, sus admiradores lo recordaron junto a su hijo José Joel en Clavería, barrio de la Ciudad de México que vio crecer al Príncipe de la Canción. Su primogénito nos abrió su corazón para contarnos, por primera vez, las enseñanzas de caballero que le dejó su padre, y del presunto rumor respecto al distanciamiento que tiene con su hermana Marysol Sosa.

Recién fue el cumpleaños de tu papá...

Para mí es más emotivo recordarlo el día que partió, pero cada 17 de febrero he pensado en él, y ahora la gente lo celebra en Clavería, y cuando yo pueda ir, allá voy a estar. Esos detalles del público se agradecen.

Seguro estos días se llenan de recuerdos...

Sí, él me dejó un sinfín de enseñanzas, fue mi mentor; me dejó muchas cosas como herencia por encima de lo artístico. Fue un gran ser humano para el público, para los medios... Me obliga a procurar ser una buena persona, a estar en los estándares artísticos de mi padre, todo lo positivo.

Siempre ha llamado la atención tu manera de hablar: muy prudente, pausado... ¿También te lo inculcó tu papá?

Sí, fue mi tutor; siempre estuvo preocupado porque cuidáramos estar informados, que leyéramos, que tuviéramos buena ortografía... Es algo que he cuidado mucho.

¿Te enseñó a cortejar a una mujer?

Por supuesto. Cuando empecé a adentrarme en la música y a enamorarme de la carrera,

me dijo que iba a ser muy bonito cantarle a la mujer y a las parejas de enamorados, que tendría herramientas para hacer las cosas bien y respetuosamente. Por ejemplo, si entraba a un lugar y había mujeres, las saludara de beso; a los caballeros, con un apretón de mano con personalidad, y cosas así.

¿De manera sexual también?

Sí, tuvo que ver mucho con mi primera experiencia sexual; me enseñó a comprender el

papel de la mujer, a valorarla, a ser respetuoso... Gracias a Dios nunca tuve que ver con una situación extrema como se acostumbraba en la época de: “¡Vamos a Sullivan! (zona roja de la CDMX). Siempre fui de noviecita, con relaciones muy cuidadas, muy respetuosas y procuradas. Crecí con esa educación que caracterizó a mi padre con las mujeres.

De alguna forma, crece uno mejor emocionalmente...

Sí, definitivamente, crece uno de manera diferente. A los 15 años ya había amigos viendo con quién o cuánto costaba ir a un lugar así; yo, por el contrario, sólo esperé a que llegara mi momento y tener algo con mi novia, quien también ya estaba lista. Y sí, fue una relación muy bonita, con lindos recuerdos, y todo gracias a una buena educación.

¿Llevarás la misma educación con tu hija?

Claro, como es mujercita, necesito estar muy presente de lo que ve, de lo que no ve, y procurar una educación lo más cercana a lo que yo tuve.

En TVyNovelas revelamos la venta que hizo Sarita de las cosas de tu papá...

Desgraciadamente ella no creció con esa educación de la que estamos hablando, no tuvo el privilegio de tener un papá presente; mi papá ya estaba más grande, y obviamente fue una relación diferente. Está sacando el cobre durísimo, no es posible que siga haciendo tonterías.

Vender las cosas de tu papá es horrible...

Es tristísimo y lamentable que malvenda su ropa, sus joyitas... Y no podemos hacer nada. Lo que queremos hacer es de manera legal, a través de la demanda llegar a Miami para ver qué está pasando. El día que ella decida sacar la cabeza, va a tener un sabor de boca muy amargo para con la gente y con los medios. Lleva más de cuatro años haciendo las cosas muy mal; todo lo ha hecho terrible, desde el momento en que quiso aprovechar la muerte de mi papá para lanzarse como cantante, está de pena. Qué bueno que detuvimos algo tan desagradable, porque a Dios no se le escapa nada.

