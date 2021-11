"Mi padre no me quiere": Hija de José Luis Rodríguez 'El Puma' exhibe su peor momento

Para celebrar el Día de acción de gracias, Liliana Rodríguez, famosa por su trabajo en la telenovela 'Gata salvaje', compartió una imagen de sí misma hace un año, en uno de sus peores momentos.

Impactó porque al explicar lo mal que se sentía en esa época, terminó por desenmascarar que estaba hundida en los excesos del alcohol, además de que vivía con el rechazo de su famoso padre, José Luis Rodríguez El Puma y su pareja, quien la abandonó.

"¡El año pasado para la fecha! Siempre sonriendo…. ¡pero amargada infeliz! Hinchada y deforme. A punto de explotar. ESTA ES LA CARA DEL WHISKY, VODKA, CERVEZA Y LO QUE VENGA NO CONTROLADO, hartadas de comida junto a incontables cigarrillos"

"ESTA ES LA CARA DE: Ya lo he intentado “todo” y no puedo……para que seguir? Si mi propio padre no me quiere ningún hombre me va a querer!! Auto saboteo es la mejor defensa contra TI MISMA.

DIOS te conoce y te ama…. De seguro en algún momento viene a tu rescate!…

@elcocoterodelila @soylilibethmorillo @galilealopezmorillo_ son unas exageradas!!!!! Por diosssssssssss yo no tengo problemas de alcohol ni estoy obesa!!! Yo lo que estoy es sabrosa!!!!!!

ESTOY SABROSA PERO SALUDABLE!!!!

Tu papá te desprecia públicamente y tu esposo te abandona …. De seguro ERES TÚ LA DEL PROBLEMA Y NO VALES NADAAAAAAAAAAAAA

El que te ama te ama como eres y si no que se vayan a la €_>>\<\#\#%\%] …..Adonde fue todo el mundo??????????…………….

Pero Liliana Rodríguez Morillo asegura que su transformación se debió a que encontró el camino de Dios.

Así que le escribió: "GRACIAS DIOS MÍO AMADO PORQUE NO ME DEJASTE SOLA…. Porque te BUSQUE Y TE ENCONTRÉ…. Y ME SALVASTE DE NUEVO !!!

GRACIAS DR RONALD MOORE @mooresurg POR ESCUCHAR MI AUXILIO EN LLANTO DE 2 HORAS!!!! ( cuál doctor hace eso??????)

GRACIAS MADRE ADORADA Y HERMANA MÍA DE MI CORAZÓN HIJA AMANTISIMA POR NO IRSE A PESAR DE DARLES TANTAS RAZONES PARA HACERLO…..

ESTE THANKSGIVING DIA DE ACCION DE GRACIAS SERA DIFERENTE…. MIENTRAS DISFRUTO DE MI RE COMIENZO …. Restart!…

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE ! AMEN".

